A apenas um mês do início de sua segunda temporada, o TCR South America realizou sua segunda sessão de testes de 2022, no Autódromo Oscar e Juan Gálvez, em Buenos Aires.

Depois da passagem pelo Velocitta com as equipes brasileiras, chegou a vez de os times com base na Argentina acelerarem. A Squadra Martino, com dois Honda Civic, a PMO Motorsport, com dois Lynk & Co, e a PMO Racing, com dois Peugeot 308 TCR, estiveram presentes no último teste coletivo antes do início do campeonato.

Os treinos serviram para aprontar os carros para o início do campeonato, para proporcionar quilometragem e adaptação aos pilotos novos aos carros do TCR e para a aquisição de dados com vistas às etapas do calendário 2022.

Nove pilotos participaram da atividade em Buenos Aires. Nos Lynk & Co estiveram Fabricio Pezzini, vencedor de corridas em 2021, e Manuel Sapag, que deixou o Honda Civic para assumir um dos modelos chineses.

A Squadra Martino contou com Juan Ángel Rosso e Fabio Casagrande, ambos confirmados para todo o campeonato de 2022.

A PMO Racing contou com quatro pilotos: os uruguaios Enrique Maglione e Juan Manuel Casella e os argentinos Ignacio Montenegro e Franco Farina. A estrela do dia foi o argentino Esteban Guerrieri, representante de seu país no WTCR (a Copa do Mundo de TCR), que pilotou um Honda Civic da geração anterior.

“Estou muito contente”, disse Juan Manuel Casella. “Colocamos na pista o Peugeot 308 TCR 0 km e tudo funcionou perfeitamente. Estou me adaptando e buscando ritmo. É um carro completamente diferente dos que sempre pilotei e foi lindo começar a sentir a velocidade e as curvas rápidas”.

“Foi um belo teste para entrosar um pouco a equipe”, disse o chefe da PMO Motorsport Enrique Mansilla. “Estou muito contente com a chegada de Manuel Sapag ao time e a permanência de Fabricio Pezzini, aquém conhecemos do ano passado. Fizemos um bom trabalho em conjunto e já estamos preparando os carros para serem transportados ao Brasil e partir para a primeira etapa do ano”.

“Concluímos uma boa sessão de testes na Argentina”, comentou Federico Punteri, presidente do TCR South America. “E assim todos os times que participarão do campeonato 2022 tiveram ao menos um teste de pré-temporada. Estamos muito contentes com o que tem por vir e pela chegada de novos carros ao TCR South America. As expectativas são bem altas para o início da temporada”.

O primeiro encontro do ano acontece de 1º a 3 de abril no Velocitta.

