Raphael Reis e Gustavo Lima encerraram na quinta colocação a etapa de Endurance do TCR South America, em Interlagos. A dupla da W2 Pro Gp largou na pole position e enfrentou o desafio de competir com 40 kg de lastro de sucesso, somando bons pontos na competição neste domingo.

Com o resultado Raphael Reis ocupa é o vice-líder do campeonato, apenas 11 pontos atrás do líder Fabricio Pezzini.

Partindo da posição de honra do grid, Gustavo Lima foi preciso na largada e manteve a liderança no “S” do Senna. Na abertura da segunda volta o piloto já colocava dois segundos de vantagem para Fabricio Pezzini.

Na abertura da oitava volta Pezzini mergulhou por dentro na entrada da curva 1 e assumiu a liderança. Lima ainda tentou um ataque na reta oposta, mas se manteve no segundo lugar.

Três voltas depois piloto da W2 ProGP começou a perder rendimento e carregando 40kg a mais que seus concorrentes devido a regra do lastro de sucesso passou a ser atacado. Na abertura da nona volta o Cupra Leon ocupava o terceiro lugar.

Guga Lima passou a ter um ritmo mais forte e na 15ª volta reassumiu o segundo lugar ao superar Pedro Aizza. Logo em seguida o piloto do carro #77 foi chamado para os boxes para a troca de pilotos e pneus.

Raphael Reis, piloto regular do TCR South America, assumiu o comando do Cupra Leon em 12º lugar, neste momento muito pilotos não haviam feito a parada nos boxes e a posição real após a janela de paradas era terceiro. Em seu segundo giro na pista Reis cravou a melhor volta da prova e se aproximava de Juan Rosso, do Honda Civic #26.

A corrida seguia e Reis passou a ser atacado por concorrentes, na abertura da 25ª volta o brasiliense ocupava o quarto lugar após ser ultrapassado na entrada do “S” do Senna.

Faltando apenas sete minutos para a bandeira quadriculada Raphael Reis se mantinha na quarta posição, segurando os ataques de Chiarrocchi. Nos minutos finais o rendimento do Cupra Leon que carregava 40kg a mais que os seus concorrentes piorou e Raphael Reis cruzou a linha de chegada em quinto lugar.

O que eles disseram:

“Realmente nosso carro era muito rápido ao longo do fim de semana, infelizmente não conseguimos manter o bom ritmo na corrida, precisamos analisar e entender onde melhorar para equilibrar esse desempenho. É um campeonato longo, teremos etapas boas e ruins, vamos aprender com as que não são tão boas para que elas sejam cada vez mais raras. O lastro acaba atrapalhando em corrida, na volta rápida ele não pune tanto, mas na prova sim. Precisamos aprender a lidar com o peso para extrair o melhor desempenho mesmo com lastro.” Raphael Reis.

"A prova não foi do jeito que a gente queria, passamos o fim de semana inteiro nas primeiras posições. Consegui largar bem, tivemos um bom ritmo nas primeiras seis ou sete voltas, abrindo até uma certa folga na liderança. Mas, perdemos um pouco de performance, o carro ficou dianteiro e já não tinha muito mais o que fazer. Segurei até a janela e entreguei na terceira posição para o Rapha. Ele reclamou dos mesmos sintomas que eu senti no carro. Mistura de sentimentos saindo de Interlagos. Felizes pelo desempenho do carro em volta rápida, é um carro muito rápido na classificação, mas com um ponto a evoluir no ritmo de corrida. Tenho certeza que eles vão acertar isso para o resto da temporada e continuar na briga pelo campeonato. Agradeço ao Rapha e a equipe pelo convite de poder participar da etapa, uma pena não terminar com o troféu, mas conquistamos bons pontos para o campeonato.” Guga Lima.

CLASSIFICAÇÃO (TOP5)

1. Fabricio Pezzini - 152 pontos

2. Raphael Reis - 141

3. Manuel Sapag - 109

4. Juan Manuel Rosso - 105

5. Pedro Aizza - 97

