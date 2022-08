TCR South America: Raphael Reis mira vitória em El Pinar e busca a liderança

Carregar reprodutor de áudio

Neste fim de semana, Raphael Reis acelera na pista de El Pinar pela quinta etapa do TCR South America. O brasiliense, que é o vice-líder da classificação, busca reassumir a liderança da temporada.

El Pinar marca a segunda passagem da categoria pelo Uruguai e a segunda metade da competição. A quinta das oito etapas previstas pode ser o ponto de virada para Reis, o piloto do Cupra #77 está a 30 pontos de Fabricio Pezzini, o líder.

Esta é a temporada de estreia do Cupra Leon da W2 ProGp, na etapa inaugural, no Velocitta, Reis fez a pole position, venceu a corrida 1 e foi terceiro na segunda prova. Na sequência do campeonato a equipe mostrou velocidade e conquistou mais dois terceiros e um segundo lugar com o campeão de 2018 da Stock Light.

Apesar da consistência, a equipe sofreu com alguns azares, como na última etapa, em Rivera, quando Raphael Reis que vinha disputando as primeiras posições foi abalroado por um concorrente.

Por isso, Reis e a equipe W2 ProGp buscam no Uruguai o melhor resultado do ano e a consolidação da disputa do título da temporada 2022.

A etapa de El Pinar do TCR South America prevê classificação no sábado e as duas corridas no domingo. As provas serão transmitidas pelos canais ESPN.

"Estamos chegando na metade do campeonato e voltamos ao Uruguai para correr em El Pinar”, disse Rapha. “Ano passado não tivemos um bom desempenho com o Honda, mas para este ano conseguimos estudar muito o circuito e evoluir muito.

“Velocidade não está faltando este ano, conseguimos estar na disputa por todas as poles do ano, falta agora transformar essa velocidade em ritmo de corrida e encontrar o equilíbrio perfeito entre velocidade e desgaste de equipamento. El Pinar é uma pista que o desgaste é muito elevado e isso vai ser importante para a etapa. Estudamos muito da última etapa para cá e temos tudo para terminar com um bom resultado no fim de semana e voltar para a liderança do campeonato."

