TCR South America: Sapag lidera treino da sexta-feira em El Pinar

Carregar reprodutor de áudio

O TCR South America realizou nesta sexta-feira o primeiro treino livre da etapa de El Pinar, no Uruguai, no circuito Victor Borrat Fabini, quinta etapa da temporada 2022.

O melhor na sessão de 30 minutos foi o argentino da PMO Motorsport, Manuel Sapag, com 1min09s972, guiando o Lynk & Co 03 TCR. Logo atrás dele, veio Raphael Reis, brasileiro da W2 PRO GP e vice-líder do campeonato em seu Cupra, a 0s288.

O líder, Fabricio Pezzini, fez apenas o quinto melhor tempo, ficando a 0s711 do líder da sessão.

Neste sábado, a programação segue com o segundo treino livre, às 9h. O treino de classificação tem início às 12h50 com o Q1. O Q2 está previsto para às 13h30. As duas corridas acontecem no domingo, com a primeira prova com largada às 9h40 e a segunda às 11h40, todos os horários de Brasília.

Resultado

Posição / #número / piloto / melhor tempo

1 - #33 - Manuel Sapag 1:09.972

2 - #77 - Raphael Reis 1:10.260

3 - #60 - Juan Manuel Casella 1:10.574

4 - #26 - Juan Angel Rosso 1:10.654

5 - #7 - Fabricio Pezzini 1:10.683

6 - #17 - Alceu Feldmann 1:10.860

7 - #15 -Enrique Maglione 1:11.512

8 - #81 - Fernando Rama 1:11.627

9 - #34 - Fabio Casagrande 1:11.777

10 - #35 - Pedro Aizza 1:11.806

11 - #10 - Adalberto Baptista 1:11.958

12 - #112 - Mariano Beraldi 1:12.072

13 - #27 - Rodrigo Aramendia 1:12.335

14 - #87 - Franco Farina 1:12.753

VÍDEO EXCLUSIVO: DRUGOVICH admite que é “MUITO DIFÍCIL” entrar na F1 como piloto oficial e revela PARCERIA

Podcast #189 - Quem tem mais a perder com confusão contratual? Alpine, Piastri, McLaren ou F1?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: