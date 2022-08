TCR South America: Rosso converte pole em vitória em El Pinar

Carregar reprodutor de áudio

Após conquistar a posição de honra no grid da quinta etapa da temporada 2022 do TCR South America neste sábado, o argentino Juan Ángel Rosso converteu pole position em vitória na manhã deste domingo e brilhou para triunfar no circuito de El Pinar, no Uruguai.

O piloto da equipe argentina Squadra Martino fez grande prova a bordo do Honda Civic Type R TCR (FK8) e chegou à frente do Peugeot 308 TCR guiado pelo uruguaio Enrique Maglione, da escuderia PMO Racing.

O top 3 foi completado pelo Lynk & Co 03 TCR pilotado pelo argentino José Manuel Sapag, também preparado pela PMO. O quarto colocado foi o brasileiro Raphael Reis, com o CUPRA León Competición TCR da W2 ProGP. Veja a tabela de resultados completa:

Neste domingo, o TCR South America ainda tem a disputa de mais uma corrida, a partir das 11h30, com transmissão dos canais ESPN para o Brasil. A cobertura completa você confere no Motorsport.com.

Próximas etapas:

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

