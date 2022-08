TCR South America: Aizza é o sexto e segue confiante para domingo

Carregar reprodutor de áudio

Grid de largada definido para a quinta etapa do TCR South America, que acontece no autódromo Víctor Borrat Fabini, em El Pinar, no Uruguai. Correndo pela primeira vez no traçado de 3,496 km e 13 curvas, o paranaense Pedro Aizza registrou o sexto melhor tempo na tomada deste sábado (6), sua posição de largada na corrida 1, a partir das 9h40 deste domingo (7), com transmissão ao vivo da ESPN 3.

Na segunda prova, com os 10 primeiros invertidos no grid, Aizza partirá da quinta colocação com o seu Hyundai Elantra #35. A largada da corrida será às 11h40 (ao vivo na ESPN 4).

As posições de largada são as mesmas alcançadas pelo piloto na última etapa, disputada em Rivera, também no Uruguai, quando Aizza foi ao pódio nas duas corridas, chegando em terceiro lugar em ambas.

“Foi um classificatório relativamente bom, principalmente se compararmos com a performance que tínhamos nos treinos”, destacou Aizza.

“Consegui evoluir um pouco mais. Melhoramos no setor 3, mantivemos o 1 praticamente igual e tivemos um pouco mais de dificuldade no setor 2”, explicou.

“Durante o classificatório, também trabalhamos com uma dinâmica diferente. Invertemos os pneus do Q1 para o Q2, mexemos na libra e acredito que agora estamos competitivos para buscar os pódios amanhã’, destacou o piloto de apenas 17 anos.

“Os dois primeiros colocados estão realmente muito fortes e ainda estamos buscando recursos para brigar lá na frente. Mas desistir não é uma opção e vamos seguir trabalhando. De sexta pra sábado, a equipe trabalhou até 1 hora da manhã, então, estamos dando o nosso melhor, focados e esperamos conseguir juntar todo esse aprendizado para lutar pelos melhores resultados possíveis nas corridas”, finalizou Aizza, que corre pela Scuderia Chiarelli.

Em quatro etapas até aqui, o brasileiro já soma três pódios e segue com 100% de aproveitamento, marcando pontos em todas as corridas realizadas até o momento na temporada 2022. O piloto é o quinto colocado na tabela.

Classificatório / Grid da corrida 1 (top 10):

1 26 Juan Angel Rosso (Arg) 1:09.713

2 77 Raphael Reis (Bra) 1:10.272

3 60 Juan Manuel Casella (Uru) 1:10.683

4 87 Franco Farina (Arg) 1:11.223

5 15 Enrique Maglione (Uru) 1:10.991

6 35 Pedro Aizza (Bra) 1:11.431

7 27 Rodrigo Aramendia (Uru) 1:11.133

8 17 Alceu Feldmann (Bra) 4:02.477

9 33 Manuel Sapag (Arg) 1:39.797

10 34 Fabio Casagrande (Bra) 1:12.496

Grid Corrida 2 (10 primeiros invertidos):

1 34 Fabio Casagrande (Bra)

2 33 Manuel Sapag (Arg)

3 17 Alceu Feldmann (Bra)

4 27 Rodrigo Aramendia (Uru)

5 35 Pedro Aizza (Bra)

6 15 Enrique Maglione (Uru)

7 87 Franco Farina (Arg)

8 60 Juan Manuel Casella (Uru)

9 77 Raphael Reis (Bra)

10 26 Juan Angel Rosso (Arg)

Programação El Pinar:

Domingo, dia 6

9h40 – Corrida 1 (21 voltas ou 30 minutos)

11h40 – Corrida 2 (25 voltas ou 35 minutos)

Próximas etapas:

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

