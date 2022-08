Carregar reprodutor de áudio

Piloto da equipe argentina Lynk & Co PMO Motorsport, José Manuel Sapag brilhou neste domingo e venceu a segunda e última corrida da quinta etapa da temporada 2022 do TCR South America, disputada em El Pinar, Uruguai.

A bordo do Lynk & Co 03 TCR, o argentino cruzou a linha de chegada à frente do Hyundai Elantra N TCR do brasileiro Pedro Aizza, piloto da Scuderia Chiarelli. Quem completou o top 3 foi outro representanta do País, Raphael Reis, com o CUPRA León Competición TCR da W2 ProGP.

O editor recomenda: TCR South America: Rosso converte pole em vitória em El Pinar

O quarto colocado foi o uruguaio Enrique Maglione, ao volante do Peugeot 308 TCR da PMO Racing. As cinco primeiras posições foram fechadas pelo argentino Fabricio Pezzini, companheiro de equipe de Sapag.

O brasileiro Alceu Feldmann, também com o Cupra da W2, ficou em sexto, à frente do vencedor da corrida 1, o argentino Juan Ángel Rosso, com o Honda Civic Type R TCR (FK8) da Squadra Martino, também da Argentina.

Compatriota de Rosso, Franco Farina cruzou a linha de chegada em oitavo com o Peugeot da PMO, superando o uruguaio Fernando Rama, ao volante da Alfa Romeo Giulietta da Squadra Martino Uruguay. Quem completou o top 10 foi o brasileiro Fabio Casagrande, com o Honda Civic da argentina Squadra Martino. Juan Manuel Casella, da Argentina, foi o 11º com o Peugeot 308 da PMO.

Não completaram a corrida o brasileiro Adalberto Baptista, com o Audi RS3 LMS TCR (2017) da equipe Cobra Racing, em 12º, e o uruguaio Rodrigo Aramendia, o companheiro de escuderia de Rama.

Próximas etapas:

6/7 de Agosto: El Pinar (Uruguai)

26/28 de Agosto: Termas de Río Hondo (Argentina)

17/18 de Setembro: Buenos Aires (Argentina)

8/9 de Outubro: San Juan (Argentina)

