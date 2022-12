TCR South America: Squadra Martino confirma pilotos para 2023

Carregar reprodutor de áudio

A Squadra Martino fará sua terceira temporada consecutiva dentro do TCR South America. Este ano terá a novidade de ter quatro Honda Civic Type R e três pilotos diferentes em relação a 2022.

Além da já anunciada incorporação do argentino Ignacio Montenegro, a escalação da equipe comandada por Sebastián Martino se completará com o brasileiro Fabio Casagrande, atual campeão da Copa Trophy, e os uruguaios Juan Manuel Casella e Enrique Maglione.

Desta forma, a Squadra Martino em sua formação contará com pilotos das três nacionalidades (Brasil, Argentina e Uruguai) onde será disputada a temporada de 2023 e que terá início no dia 26 de março em solo argentino.

“Enfrentamos esta terceira temporada na categoria como um grande desafio. Desde a primeira corrida do ano teremos um lineup muito competitivo que nos permitirá lutar por coisas importantes. Desde já estou muito entusiasmado com este novo projeto e sei que temos todas as ferramentas para ir em busca de resultados positivos. Os quatro pilotos terão 100% do meu apoio e toda a nossa equipe da mesma forma em cada evento para ter um ótimo ano”.

Sebastián Martino (Diretor Squadra Martino)

“Estou muito feliz em ingressar na Squadra Martino. É uma equipe de primeiro nível com Sebastián Martino no comando. Ele sempre nos tratou muito bem desde que entramos na categoria e agora podemos finalmente enfrentar algo juntos. Terei companheiros de equipe muito bons. O Enrique é um amigo para sempre, o Fabio que acaba de ganhar a CopaTrophy e o Nacho Montenegro que é um piloto muito jovem e muito veloz que vai ajudar muito a todos. Acho que vamos fazer grandes coisas."

Juan Manuel Casella

“2023 será minha terceira temporada com a Squadra Martino e a segunda completa, estou muito feliz. Tenho muitos amigos nesta equipe, têm um nível técnico fantástico e estão ansiosos por marcas importantes. É muito bom poder repetir na equipe em que fui campeão da Copa Trophy em 2022. Em 2023 a chave será defender o título e partir para mais na classificação geral”.

Fábio Casagrande

“Já tivemos a chance de testar em Cabalén em Córdoba e fiquei muito feliz com o carro e a equipe. É mais um passo que estou dando dentro do TCR South America e a verdade é que o objetivo é ir em busca da Copa Trophy 2023. Esperemos que bons resultados sejam dados ao longo da temporada. Estou muito satisfeito com a forma como a equipe foi montada com Montenegro, Casagrande e Casella, acho que juntos vamos nos ajudar a alcançar nossos objetivos. ¨

Enrique Maglione

“A equipe está se confirmando e isso me deixa feliz. Teremos quatro carros na pista e meus companheiros com certeza darão o seu melhor em cada corrida para alcançar bons resultados. De minha parte, farei o possível para pontuar sempre e deixar a Squadra Martino na melhor posição possível no final da temporada junto com Fabio, Juanma e Enrique”.

Ignacio Montenegro

