O balanço do TCR South America volta a ser totalmente exitoso quando se olha para trás. No segundo ano desde o seu nascimento, a categoria pôde confirmar o potencial que tem na região, mostrando os diferentes circuitos da América do Sul, a presença de pilotos internacionais e um novo campeão que defenderá o “1” no ano que vem. E a paridade no novo conceito TCR de automobilismo é comprovada pelas estatísticas.

O TCR South America 2022 teve nove vencedores diferentes, entre os quais se destaca o argentino Juan Ángel Rosso, que levou a última do ano e três das quatro corridas que foram disputadas em solo uruguaio. O campeão Fabricio Pezzini somou duas vitórias, assim como o compatriota Jorge Barrio com o novíssimo Toyota Corolla e os brasileiros Raphael Reis e Alceu Feldmann, ambos com o CUPRA da W2 Pro GP.

Convidados internacionais também não passaram despercebidos na temporada 2022 do TCR South America. O argentino Esteban Guerrieri, junto com Fabio Casagrande, conquistaram o primeiro lugar no Endurance de Termas de Rio Hondo (Santiago del Estero). Na mesma etapa, o campeão mundial do WTCR, o espanhol Mikel Azcona, dividiu carro e pódio com Pedro Aizza, após terminar em segundo.

Néstor Girolami foi outro dos internacionais que esteve em Santiago, neste caso em conjunto com o jovem argentino Ignacio Montenegro que já confirmou a sua participação na época de 2023. A lista de pilotos está repleta de argentinos, brasileiros e uruguaios. A eles se juntam os irmãos Scuncio do Chile, Azcona e Roy Block, que carrega a bandeira dos Estados Unidos apesar de suas raízes argentinas.

Alguns detalhes já foram confirmados para o próximo ano. Uruguai e Brasil já têm seus autódromos e datas para a passagem do TCR South America e para a Argentina ainda faltam algumas definições. Além disso, as equipes já se preparam para confirmar o plantel completo de pilotos.

PILOTOS TCR SOUTH AMERICA 2022



Argentina (26): Fabricio Pezzini, Juan Ángel Rosso, Manuel Sapag, Franco Farina, Ricardo Risatti, Bernardo Llaver, Javier Merlo, Esteban Guerrieri, Carlos Okulovich, Marcelo Ciarrocchi, Matías Milla, Ignacio Montenegro, Gastón Iansa, Pablo Otero, Walter Hernández , Matías Cravero, Figgo Bessone, Juan Pablo Bessone, Néstor Girolami, Javier Manta, Gonzalo Fernández, Isidoro Vezzaro, Facundo Marques, Franco Coscia, Martín Chialvo e Jorge Barrio.

Brasil (26): Raphael Reis, Pedro Aizza, Fabio Casagrande, Alceu Feldmann, Gabriel Lusquiños, Marcio Basso, Bia Figueiredo, Guilherme Reischl, Vitor Genz, Rodrigo Sperafico, Guga Lima, Adalberto Baptista, Pedro Nunes, Antonio Junqueira, Edson Reis, Sergio Ramalho, Felipe Papazissis, Renato Braga, Fernando Croce, Antonella Bassani, Raphael Texeira, Roberto Possas, Alessandro Marchini, Pablo Alves, André Bragantini e Thiago Camilo.

Uruguai (8): Juan Manuel Casella, Enrique Maglione, Frederick Balbi, Rodrigo Aramendia, Santiago Urrutia, Fernando Rama, Hernán Giuria e Mauricio Lambiris.

Chile (2): Javier Scuncio e Martin Scuncio.

Espanha (1): Mikel Azcona.

Estados Unidos (1): Roy Block.

ESTATÍSTICAS 2022

Vitórias: Juan Ángel Rosso (4), Raphael Reis (2), Fabricio Pezzini (2), Alceu Feldmann (2), Jorge Barrio (2), Javier Merlo, Manuel Sapag, Fabio Casagrande e Esteban Guerrieri.

Poles: Raphael Reis (2), Juan Ángel Rosso (2), Guga Lima, Alceu Feldmann, Manuel Sapag, Santiago Urrutia, Jorge Barrio e Fabricio Pezzini.

Registro de retorno: Juan Ángel Rosso (3), Raphael Reis (3), Pedro Aizza (2), Jorge Barrio (2), Alceu Feldmann (2), Fabricio Pezzini, Rodrigo Sperafico, Manuel Sapag e Mikel Azcona.

