Pilotos e equipes do TCR South America estiveram reunidos nesta segunda-feira (21) para teste da pré-temporada 2022 no Velocitta, em Mogi Guaçu, no interior de São Paulo, pista que receberá a primeira etapa do campeonato em abril.

Estreante na categoria, o paranaense Pedro Aizza, de apenas 17 anos, já acelerou o Hyundai Elantra #35, da equipe CJ, comandada por Carlos Chiarelli, e ficou satisfeito com os resultados alcançados no traçado de 3.493 metros de extensão.

“O Velocitta é uma pista bem técnica e fizemos um treino debaixo de muito calor. Mas foi bastante proveitoso e conseguimos testar várias coisas”, declarou Aizza.

“Fizemos alguns treinos simulando uma classificação, para ver o tempo que faríamos, e alguns ‘stints’ mais longos para saber como o carro vai se desempenhar na corrida”, explicou o piloto, que teve uma carreira vitoriosa no kart e estreou nas competições com carros de turismo conquistando no ano passado o título da GT Sprint Race Pro-Am.

Aizza, que já havia andado com o carro da equipe CJ como convidado na etapa de Buenos Aires do TCR em 2021, demonstrou ainda mais confiança após os resultados obtidos nos primeiros testes. Apesar dos tempos não terem sido oficialmente cronometrados, ele esteve sempre entre os mais rápidos pela cronometragem da equipe.

“As expectativas são muito boas. Tivemos bons resultados com os acertos que fizemos e acredito que seremos bem competitivos. Ficamos na média de tempo dos demais pilotos, às vezes, fomos até mais rápido. Acredito que teremos boas chances de pódio, quem sabe até uma vitória nessa primeira etapa. Eu sou sempre muito otimista, mas vamos trabalhar o máximo para ter o melhor resultado aqui no Velocitta”, finalizou o jovem piloto.

A abertura da temporada 2022 acontecerá nos dias 2 e 3 de abril na pista do interior paulista. O TCR South America terá oito etapas ao longo do ano e, além do Brasil, também passará por pistas do Uruguai e Argentina.

