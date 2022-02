Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 do TCR South America teve suas primeiras atividades de pista ao longo da segunda-feira no Velocitta, no Interior de São Paulo.

O primeiro ensaio coletivo da categoria no seu calendário de 2022 contou com as equipes Escuderia CJ, MC Tubarão, Cobra Racing Team, PropCar Alfa Romeo e a estreante Crown Racing, que tem sua sede dentro do complexo do autódromo. Além das equipes que colocaram seus carros na pista, Duda Pamplona, sócio da equipe W2 PROGP também compareceu ao traçado do interior paulista. A equipe espera a chegada de seus novos bólidos os Cupra Leon TCR.

Os testes no Velocitta serviram para as equipes coletarem o maior número de informações possíveis para a abertura da temporada, no mês de abril, no mesmo traçado. Um dos principais pontos analisados foi o desempenho dos pneus, que promete ser um dos principais fatores para obter um bom desempenho nas corridas.

A segunda temporada da história do TCR South America recebe a luz verde no dia 3 de abril, no Velocitta.

Adalberto Baptista: “Muito bom estar de volta e retornar como campeão da temporada passada. A ansiedade estava grande para sentar no carro e acelerar. Claro que não voltamos com o mesmo desempenho do ano anterior, até por conta das férias, mas já deu para recuperar um pouco hoje. Foi um dia muito proveitoso por aqui, coletamos informações importantes para a temporada que começa aqui no Velocitta em abril.”

Pedro Aizza: “É um carro excelente, incrível de guiar! O TCR proporciona esses carros incríveis de guiar e o Velocitta é uma pista muito técnica também. nosso carro se adaptou bem, conseguimos fazer bons ajustes e tirar um bom desempenho já na pré-temporada. Acredito que vamos chegar fortes para a primeira corrida.”

Gabriel Lusquiños: “Foi uma experiência diferente de tudo que estou acostumado. Há 10 anos eu estou nos carros de tração traseira, com algumas corridas nos tração dianteira, mas o costume é maior nos de tração traseira. Foi um dia de adaptação, não só com o carro, mas com toda a estrutura da equipe. Sofremos um pouco no começo, o que é natural do processo, mas fomos nos entendendo ao longo do dia, ainda temos muito há evoluir e é um processo natural essa evolução.”

Javier Manta: “É uma pista muito bonita, não via a hora de vir para o Brasil para conhecer e aproveitar a pista do Velocitta. Fui me entendendo com o carro e com o traçado ao longo da atividade e desenvolvendo o melhor acerto. Acredito que consegui fazer um bom tempo e ter um bom desempenho no fim das atividades, quando passamos os pneus novos o carro desempenhou muito melhor do que antes. O dia de hoje foi importante para conhecermos a pista que vamos abrir a temporada em abril.”

Duda Pamplona – W2 Pro GP: “Um olho nos carros e um no navio trazendo os Cupra para nós. Vim assistir a movimentação da categoria, com os carros na pista pela primeira vez no ano. Abrimos a temporada no Velocitta e talvez a gente não tenha a oportunidade de treinar aqui antes da primeira etapa, então vim para dar uma olhada e estar antenado no que está acontecendo no TCR South America. Expectativa é alta para a chegada dos carros novos.”

Marcio Basso: “Sempre um prazer estar de volta nas pistas, o automobilismo faz parte da minha vida há muito tempo. O TCR para mim é uma das melhores do Brasil em relação a tudo que ela te oferece, o carro também é muito gostoso de guiar. Estava há muito tempo parado, minha primeira saída para pista foi estranha, estava com muito sono, mas é sempre um prazer andar aqui, com o tempo fui me reacostumando com a intensidade.”

CALENDÁRIO TCR SOUTH AMERICA 2022

02 e 03/04 – Velocitta – BRA

30/04 e 01/05 – Interlagos – BRA

04 e 05/06 – Goiânia – BRA

16 e 17/07 – Uruguai – URU

27 e 28/08 – Uruguai – URU

17 e 18/09 – Argentina – ARG

08 e 09/10 – Argentina – ARG

05 e 06/11 – Argentina – ARG

TELEMETRIA: Ferrari agressiva? Mercedes favorita? E a Red Bull? Rico Penteado avalia carros de 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: