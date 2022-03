Carregar reprodutor de áudio

A temporada de 2022 do TCR South America teve suas primeiras atividades de pista ao longo da segunda-feira no Autódromo Velocitta, no Interior de São Paulo.

O primeiro ensaio coletivo da categoria no seu calendário de 2022 contou com as equipes Escuderia CJ, MC Tubarão, Cobra Racing Team, PropCar Alfa Romeo e a estreante Crown Racing, que tem sua sede dentro do complexo do autódromo. Além das equipes que colocaram seus carros na pista, Duda Pamplona, sócio da equipe W2 PROGP também compareceu ao traçado do interior paulista. A equipe espera a chegada de seus novos bólidos os Cupra Leon TCR.

Os testes no Velocitta serviram para as equipes coletarem o maior número de informações possíveis para a abertura da temporada, no mês de abril, no mesmo traçado das atividades de hoje. Um dos principais pontos analisados foi o desempenho dos pneus, que promete ser um dos principais fatores para obter um bom desempenho nas corridas.

A segunda temporada da história do TCR South America recebe a luz verde no dia 3 de abril, no Velocitta.

CALENDÁRIO TCR SOUTH AMERICA 2022

02 e 03/04 – Velocitta – BRA

30/04 e 01/05 – Interlagos – BRA

04 e 05/06 – Goiânia – BRA

16 e 17/07 – Uruguai – URU

27 e 28/08 – Uruguai – URU

17 e 18/09 – Argentina – ARG

08 e 09/10 – Argentina – ARG

05 e 06/11 – Argentina – ARG

