Neste sábado Thiago Vivacqua disputou o classificatório do TCR South America, em San Juan Villicum, na Argentina. O jovem piloto da equipe Cobra Racing parte da sétima fila em sua estreia na pista.

Com o décimo terceiro lugar do grid, o piloto não entrou na disputa da pole position por apenas uma posição, já que os 12 melhores avançam para a segunda parte do classificatório.

A programação na pista começou com os treinos livres, realizados pela manhã. Vivacqua usou as sessões para tentar encontrar o melhor equilíbrio do Toyota Corolla #07.

No período da tarde aconteceu o classificatório e o piloto brasileiro disputou uma vaga para o Q2, grupo dos 12 mais rápidos que avançam na sessão, até a bandeira quadriculada. Por apenas uma posição Thiago Vivacqua não garantiu o direito de disputar a pole position em San Juan Villicum.

Partindo do 13º lugar do grid, Vivacqua busca duas provas de recuperação no traçado argentino de 4.266 metros neste domingo. O principal objetivo é garantir pontos importantes para o campeonato.

Em sua primeira temporada completa no conceito TCR o jovem piloto subiu ao pódio com o segundo lugar em Cascavel, pelo TCR Brasil. As provas do TCR South America são transmitidas ao vivo pela Motorsport.tv Brasil, no YouTube.

“Testamos coisas novas nos treinos livres para tentar extrair o melhor do carro e conseguir uma performance melhor do que nas últimas etapas. Tínhamos uma expectativa de ir para o Q2, mas até pelo lado que optamos seguir nos ajustes do carro e por não ter fechado uma volta boa ficamos no Q1 por muito pouco. A pista proporciona boas chances de ultrapassagem, então acredito que temos condição de avançar na prova. Corrida sempre foi meu forte e apesar da classificação não ter sido como esperávamos eu acredito que podemos avançar amanhã e garantir pontos importantes para o campeonato.”

