O lastro de sucesso tem se mostrado um fator determinante na etapa de San Juan Villicum do TCR South America e o vice-líder do campeonato, Raphael Reis tem provado um pouco das dificuldades de carregar o peso de estar disputando o topo da tabela.

No dia mais longo de atividades de pista no traçado de 4.266m, Reis teve um desempenho animador no CUPRA Leon VZ TCR #77 durante os treinos com compostos de pneus já usados, o que animou o brasiliense apoiado pelo Banco BRB para a disputa da pole-position no palco argentino.

Porém, o recordista de largadas no TCR South America não conseguiu extrair a mesma performance dos pneus Kumho novos e pouco pode fazer para avançar no Q2. Com o oitavo melhor tempo da sessão que definiu a ordem dos 12 primeiros colocados, Reis se vê em posição para disputar pontos importantes nas duas corridas, principalmente na bateria de grid invertido, na qual o piloto da W2 ProGP parte da segunda fila.

Além disso, a classificação também fará com que Reis leve menos lastro para a etapa de Buenos Aires, jornada que define o título de campeão do TCR Brasil Banco BRB, certame em que Reis lidera.

As duas corridas em Villicum acontecem neste domingo com a primeira largada prevista para às 9:40 e a segunda com previsão de luz verde às 12:40, ambas com transmissão ao vivo da Motorsport.tv Brasil, no YouTube.

"Foi um dia positivo em Villicum”, disse Rapha. “O carro se comportou muito bem com pneus usados, mas não consegui extrair o mesmo desempenho dos pneus novos, o que nos tirou um pouco da chance de brigar nas primeiras posições. Mesmo assim, o oitavo lugar nos permite disputar pontos importantes para o sulamericano. O resultado também foi importante para a sequência tanto do TCR South America quanto para o TCR Brasil, pois chegamos em Buenos Aires carregando menos peso para disputar o título."

Veja como foi

LECLERC DESTRÓI em BAKU e GARANTE POLE, VERSTAPPEN É 6º e NORRIS LARGA SÓ EM 17º

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MOLINA NA LATA: Bortoleto PERTO DA AUDI, Drugo e NEWEY na Aston, POR QUE RED BULL CAIU, F1 na Band

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!