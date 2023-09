O TCR World Final está cada vez mais próximo e começam a ser confirmados alguns detalhes do fim de semana que irá determinar o campeão mundial de carros de turismo da FIA (Federação Internacional do Automóvel).

Aqui está um relatório detalhado sobre os critérios e os formatos que o TCR WORLD FINAL terá:

1) CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO:

Os quinze (15) melhores pilotos na classificação de pilotos do KUMHO TCR WORLD TOUR após a nona etapa que será realizada em Macau se classificarão diretamente para a classificação e a corrida final do TCR WORLD FINAL.

Para as corridas de play-off, os seguintes critérios de inscrição serão utilizados:

Lista de prioridades 1: Os 45 melhores pilotos do TCR WORLD RANKING de acordo com a classificação publicada em 4 de outubro de 2023, excluindo os pilotos que estejam entre os quinze primeiros na classificação de pilotos do KUMHO TCR WORLD TOUR.

Lista de prioridades 2: Qualquer piloto classificado entre a posição 46 e 65 no TCR WORLD RANKING, publicado em 4 de outubro, excluindo qualquer um dos 15 melhores pilotos do KUMHO TCR WORLD TOUR.

Lista de prioridades 3: Serão selecionados 30 pilotos "Joker" por um comitê composto por representantes da WSC e fabricantes de carros TCR. Esses convites especiais (Wild Cards) devem estar classificados dentro do TCR WORLD RANKING.

Os pilotos das Prioridades 1 e 2 devem confirmar sua participação na TCR WORLD FINAL antes de 31 de outubro de 2023. A participação dos pilotos Wild Card é confirmada no momento em que são selecionados pelo comitê.

A lista final de inscritos será composta seguindo as prioridades indicadas, sendo que os pilotos das Listas de Prioridades 2 e 3 ocuparão as vagas deixadas disponíveis por aqueles pilotos que não tenham confirmado sua participação.

2) FORMATO DO EVENTO:

A final do TCR World Ranking acontecerá ao longo de três dias, com a participação dos 15 primeiros pilotos na classificação final do TCR WORLD TOUR e dos 45 pilotos das listas de prioridades 1, 2 e 3 que se classificaram através do TCR WORLD RANKING..

Todos os inscritos que não se classificaram para o evento pelo TCR WORLD TOUR participarão das corridas de play-off no segundo dia. Os 45 pilotos do TCR WORLD RANKING serão divididos por sorteio em três grupos de 15: A, B e C. O sorteio será realizado antes do evento, com transmissão ao vivo nas redes sociais do TCR.

Dia 1

Haverá uma sessão de treinos livres para os 15 pilotos que se classificaram através do TCR WORLD TOUR. Em seguida, haverá sessões de treinos livres e classificação para os 45 pilotos restantes.

Treinos livres Grupo A (30 minutos)

Treinos livres Grupo B (30 minutos)

Treinos livres Grupo C (30 minutos)

Treinos livres 1 do TCR WORLD TOUR (30 minutos)

Classificação Grupo A (20 minutos)

Classificação Grupo B (20 minutos)

Classificação Grupo C (20 minutos)

Dia 2

Haverá duas sessões de treinos livres e uma sessão de classificação para os 15 pilotos que se classificaram através do TCR WORLD TOUR.

Haverá três corridas de play-off entre os grupos; cada corrida terá a duração de 20 minutos + 1 volta. Dois grupos competirão em cada corrida, criando uma competição de até 30 carros.

O grid de largada de cada corrida de play-off será determinado com base nos tempos de classificação de cada grupo. O carro mais rápido dos dois grupos largará da pole position, e o piloto mais rápido do grupo seguinte partirá da segunda posição.

O grid continuará a ser alternado nesse padrão, e cada grupo formará efetivamente uma linha em cada lado. Haverá pelo menos um intervalo de três horas entre cada corrida. Se houver uma mudança nas condições climáticas entre o Dia 1 e o Dia 2, haverá uma sessão adicional de aquecimento de 15 minutos na manhã do Dia 2.

Corrida 1 do play-off, Grupo A vs Grupo B (20 minutos + 1 volta)

Treinos livres 2 do TCR WORLD TOUR (30 minutos)

Corrida 2 do play-off, Grupo B vs Grupo C (20 minutos + 1 volta)

Treinos livres 3 do TCR WORLD TOUR (30 minutos)

Corrida 3 do play-off, Grupo C vs Grupo A (20 minutos + 1 volta)

Classificação TCR WORLD TOUR (30 minutos)

Os quinze melhores pilotos na classificação do play-off após as três corridas, de acordo com a seguinte escala de pontos, avançarão para a final.

Pontos de classificação: 1º 3 pontos; 2º 2 pontos; 3º 1 ponto

Pontos de corrida: 1º 25 pontos; 2º 21 pontos; 3º 18 pontos; 4º 15 pontos; 5º 13 pontos; 6º 11 pontos; 7º 9 pontos; 8º 8 pontos; 9º 7 pontos; 10º 6 pontos; 11º 5 pontos; 12º 4 pontos; 13º 3 pontos; 14º 2 pontos; 15º 1 ponto.

Volta mais rápida: 1 ponto

Não serão atribuídos pontos pela posição final se o piloto não estiver classificado no resultado da corrida.

Em caso de empate, os seguintes critérios serão utilizados para determinar a ordem:

Melhor resultado de corrida

Melhor resultado de classificação

Volta mais rápida nas corridas.

Dia 3

Todas as corridas finais serão realizadas no terceiro dia. Se as condições climáticas mudarem entre o Dia 2 e o Dia 3, haverá uma sessão adicional de 15 minutos pela manhã do Dia 3.

Haverá três corridas:

Corrida Classificatória (20 minutos + 1 volta)

O grid será definido com base nos resultados da sessão de classificação dos pilotos que se classificaram através do TCR WORLD TOUR e nos resultados das três corridas de play-off. A linha de largada com a pole position será formada pelos pilotos que se classificaram através do TCR WORLD TOUR, de acordo com os resultados da classificação.

A outra linha será formada pelos pilotos que se classificaram através do play-off, de acordo com os pontos obtidos nas corridas de play-off.

Corrida de Repescagem (15 minutos + 1 volta)

Esta é reservada para os 30 competidores eliminados dos playoffs. Os quatro primeiros pilotos serão admitidos na Corrida Final. O grid será definido com base nos pontos obtidos nas eliminatórias, utilizando critérios de desempate no caso de pilotos obterem a mesma pontuação ou nenhum ponto.

Corrida Final (30 minutos + 1 volta)

O grid será definido com base nos resultados da corrida classificatória e os quatro primeiros pilotos classificados da repescagem ocuparão as posições de 31 a 34.

3) NÚMEROS DOS CARROS

Cada piloto irá competir com o número de sua posição no TCR World Ranking publicado no dia 10 de janeiro.

4) ENTREGA DE PNEUS

- 12 pneus novos para cada um dos 45 pilotos classificados para os Play-offs.

- 14 pneus novos atribuídos a cada um dos 15 pilotos que se classificaram através do TCR WORLD TOUR.

- 6 pneus adicionais para cada um dos 15 pilotos que se classificaram para a final através dos Play-offs.

- 2 pneus adicionais para cada um dos 30 competidores da Corrida de Repescagem.

- 2 pneus adicionais para cada um dos 4 pilotos que se classificaram para as corridas finais através da Corrida de Repescagem.

5) TÍTULOS

Serão concedidos três títulos no TCR WORLD FINAL:

Campeão de Pilotos: ao vencedor da Corrida Final.

Campeão de Equipes: ao participante do carro vencedor da corrida final.

Campeão de Construtores: será concedido com base nos pontos obtidos pelos seis primeiros carros de cada fabricante; todos os outros carros do mesmo fabricante serão considerados transparentes.

Após a corrida final, será realizada uma Cerimônia de Pódio para os três primeiros pilotos classificados, bem como representantes da equipe e do fabricante vencedores.

Na noite do terceiro dia, ocorrerá uma cerimônia de entrega de prêmios.

6) PRÊMIOS

O valor de 500.000 euros em pneus para a temporada de 2024 será dividido igualmente entre os quinze pilotos que se classificaram para a final através das corridas de play-off.

A apenas alguns dias de encerrar a classificação pelo TCR WORLD RANKING, os pilotos do TCR South America Banco BRB e do TCR Brasil Banco BRB que estariam se classificando através deste formato são: Ignacio Montenegro (22º), Bernardo Llaver (24º), Juan Manuel Casella (27º), Raphael Reis (33º), Fabricio Pezzini (35º), Juan Ángel Rosso (37º) e Esteban Guerrieri (41º). Além disso, Manuel Sapag (64º) estaria inscrito na ordem de prioridades 2.

Outro dado importante é que, após a passagem do TCR WORLD TOUR pela América do Sul, os argentinos Llaver, Guerrieri e Rosso estariam se classificando diretamente para a corrida final (sem passar pelos play-offs) porque estão nas posições 13ª, 14ª e 15ª na classificação geral do TCR WORLD TOUR, respectivamente.

