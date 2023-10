Mesmo com duas etapas restantes para concluir o campeonato de 2023 do TCR South America Banco BRB, a categoria começa a planejar o que será a temporada de 2024 com a confirmação do primeiro "teste de novatos", que será realizado no Autódromo de Velocitta na segunda-feira, 23 de outubro, um dia após a nona etapa do calendário que será realizada no mesmo circuito.

O teste estará disponível para todos os carros TCR que estão na região em busca de novos pilotos e equipes interessadas em entrar na categoria sul-americana. Até o momento, estão disponíveis mais de trinta veículos de diferentes fabricantes como Honda, Lynk & Co, Hyundai, Alfa Romeo, CUPRA, Peugeot, Audi e Toyota, fabricados desde o ano passado na Argentina para o mundo inteiro.

A escolha do Velocitta para este primeiro teste comunitário faz parte do compromisso de manter o mais alto nível de automobilismo na região.

É uma das pistas mais importantes do continente e conta com um traçado de 3493 metros, com 14 curvas e uma diferença de elevação de 45 metros entre o ponto mais alto e mais baixo da pista. Segundo os pilotos, o traçado é técnico e testa a concentração para obter o melhor desempenho na hora de acelerar.

"É um prazer para nós saber que já estamos pensando na próxima temporada, que certamente será igual ou mais bem-sucedida do que a que está terminando", disse Federico Punteri, presidente do TCR South America.

"O primeiro teste comunitário será no Brasil, onde este ano estamos encerrando o campeonato e onde começaremos em 2024. Este é o primeiro de vários testes comunitários que serão realizados antes do início do próximo campeonato".

"É um primeiro passo para enfrentar um ano em que o TCR South America Banco BRB se consolidará definitivamente como uma das categorias mais importantes da região".

O TCR South America Banco BRB continuará o processo de testes comunitários até o início da próxima temporada. Assim como foi confirmado este primeiro em Velocitta, nos próximos meses será anunciado outro teste que possivelmente será realizado na Argentina.

