TCR World Tour garante retorno em 2024 com o TCR South America

A passagem conjunta do TCR WORLD TOUR e do TCR South America Banco BRB pelo Uruguai e Argentina foi um sucesso total. O público compareceu nos dois países, o renovado Victor Borrat Fabini de El Pinar atendeu às expectativas de uma categoria internacional, e o circuito semi-permanente de La Pedrera proporcionou duas competições atraentes.

Com mais de 30.000 pessoas nos dois finais de semana, os espectadores tiveram a sorte de ver Santiago Urrutia vencendo em sua terra natal e Néstor Girolami fazendo o mesmo no domingo seguinte. Apesar de ambos os pilotos estarem correndo pela primeira vez nesses circuitos, ambos puderam tirar proveito de correr em casa para conquistar as vitórias.

A presença de Marcello Lotti, CEO da WSC, deixou claro que a visita do TCR WORLD TOUR continuará nos próximos anos. Durante a primeira semana, no Uruguai, foi anunciado que a categoria voltará ao traçado uruguaio no próximo ano, e que na semana anterior ou posterior haverá outra etapa para completar as duas competições na América do Sul.

O conceito TCR mais uma vez mostrou suas características com carros e regulamentos semelhantes em todo o mundo. Os veículos do TCR WORLD TOUR compartilharam o cenário e a pista com os do TCR South America Banco BRB sem qualquer tipo de diferença. O exemplo mais claro disso foi a equipe argentina, Squadra Martino Racing, que cuidou do Honda Civic de nova geração de Girolami, com o qual conquistaram a vitória na segunda corrida.

Após os dois finais de semana de atividade no Uruguai e na Argentina, o TCR WORLD RANKING passou por modificações, com os pilotos do TCR South America Banco BRB subindo consideravelmente e se aproximando do TCR WORLD FINAL.

As posições no TCR WORLD RANKING tiveram várias mudanças. Na primeira semana em sua passagem pela América do Sul, o francês Yann Ehrlacher havia assumido a primeira posição, mas hoje, o belga Frédéric Vervisch retornou ao topo. No top dez, estão o uruguaio Santiago Urrutia, em 7º lugar, Néstor Girolami em 8º e seu irmão Franco em 10º.

Por sua vez, os pilotos sul-americanos aproveitaram o maior coeficiente concedido pelo ranking para continuar subindo. O argentino Ignacio Montenegro já está na 20ª posição, o uruguaio Juan Manuel Casella ocupa o 26º lugar e o brasileiro Raphael Reis está em 30º. A maior ascensão da última semana foi do argentino Fabián Yannantuoni, que subiu 83 posições para alcançar a 212ª posição.

“Estamos muito gratos ao Marcello Lotti e a toda a WSC por confiarem em nós para trazer o TCR WORLD TOUR para a América do Sul", disse Federico Punteri, presidente do TCR SA. "O balanço dessas duas corridas é mais do que positivo. Foi um grande desafio levar isso adiante e posicionar o TCR South America Banco BRB na região e no mundo".

"Tudo começou em El Pinar (Uruguai), onde um trabalho significativo foi realizado com a expansão da pista e onde o público nos apoiou de maneira grandiosa. Na última semana, em La Pedrera, o WORLD TOUR encontrou um circuito que é difícil de ser encontrado em outro lugar".

"Um circuito de rua de alto nível que mostra que a Argentina também possui um automobilismo de qualidade superior. Em resumo, a chegada do TCR WORLD TOUR é um evento de grande magnitude para nós, que foi transmitido para mais de 100 países ao redor do mundo. Isso nos mostra que estamos na direção certa para continuar crescendo”.

"Estamos muito satisfeitos com os dois eventos conjuntos do Kumho TCR WORLD TOUR e do TCR South America", disse Marcello Lotti, CEO do WSC. "Ambos tiveram um grande sucesso em termos de público e presença na mídia. Os circuitos estiveram à altura das expectativas e as corridas foram emocionantes".

"Santiago Urrutia e Néstor Girolami coroaram a situação ao conquistar suas vitórias em casa. E os pilotos do TCR South America demonstraram que podem competir com as estrelas internacionais dos carros de turismo. Agradecemos às autoridades esportivas nacionais do Uruguai e da Argentina, bem como ao promotor do TCR South America, por seus esforços para fazer com que esses dois eventos fossem um sucesso".

Teremos que aguardar o anúncio do calendário de 2024 para confirmar quando serão as próximas etapas do TCR WORLD TOUR na América do Sul.

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #245 - Novidades sobre Massa-2008 e Drugo na Sauber: Brasil nos holofotes!

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: