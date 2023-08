O TCR South America encerrou neste domingo a segunda etapa conjunta com o TCR World Tour com uma corrida movimentada em Villa Mercedes. Néstor Girolami garantiu uma vitória importante em casa, com Qing Hua Ma em segundo e Rob Huff completando o pódio.

Entre os pilotos do TCR South America, a vitória ficou com Bernardo Llaver, na oitava posição, enquanto os brasileiros Pedro Cardoso e Raphael Reis vieram na sequência, ocupando as outras duas posições do pódio.

Girolami largou bem e manteve a ponta, com as primeiras curvas correndo sem maiores problemas. E em uma grande saída, Cardoso saltou diretamente para a segunda posição. Mas, antes mesmo da primeira volta, Balbi e Milla ficaram com os carros parados na pista, forçando a entrada do SC. Já Yannantuoni foi aos boxes para abandonar.

A prova foi retomada com 22 minutos ainda no relógio. Girolami se manteve com tranquilidade na ponta, enquanto Huff foi para cima de Cardoso para assumir a segunda posição. Já Azcona precisou ir aos boxes devido a um furo de pneu.

A 16 minutos do fim, Cardoso disputava posição com Vervisch e acabou tomando um toque. O brasileiro acabou rodando, mas conseguiu voltar à corrida.

Quando a prova entrava em seus 10 minutos finais, o top 3 estava bem próximo: Girolami seguia na ponta com Huff em segundo e Ma em terceiro, enquanto Michelisz vinha em quarto e Ehrlacher completava o top 5. Dos pilotos do TCR South America, Llaver era o melhor colocado em oitavo, com Montenegro em nono e Cardoso em décimo.

Enquanto Ma passava Huff pela segunda posição, o líder do TCR South America, Montenegro, via sua corrida ganhar contornos dramáticos, devido a um aparente furo de pneu.

Na última volta, drama para Ehrlacher. O francês disputava posição com Michelisz e acabou levando a pior, batendo no muro.

No final, Néstor Girolami conquistou uma importante vitória em casa, com Qing Hua Ma na segunda posição e Rob Huff completando um pódio 100% TCR World Tour. Pelos pilotos do TCR South America, a vitória ficou com Bernardo Llaver na oitava posição, seguido dos brasileiros Pedro Cardoso e Raphael Reis em nono e décimo.

O TCR South America volta a acelerar em um mês, retornando ao Brasil para a reta final da temporada. Entre 23 e 24 de setembro, a categoria corre no Velopark, no Rio Grande do Sul, com o retorno do TCR Brasil.

Confira o resultado da corrida 2 do TCR South America em Villa Mercedes:

1 – Néstor Girolami (ARG - Squadra Martino Racing – Honda Civic Type R FL5 TCR)

2 – Qing Hua Ma (CHN - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

3 – Rob Huff (GBR - Audi Sport Team Comtoyou – Audi RS3 LMS TCR)

4 – Norbert Michelisz (HUN - BRC Hyundai N Squadra Corse – Hyundai Elantra N TCR)

5 – Santiago Urrutia (URU - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

6 – Frédéric Vervisch (BEL - Audi Sport Team Comtoyou – Audi RS3 LMS TCR)

7 – Thed Bjork (SUE - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

8 – Bernardo Llaver (ARG - Toyota Team Argentina – Toyota Corolla)

9 – Pedro Cardoso (BRA - Scuderia Chiarelli – Hyundai Elantra)

10 – Raphael Reis (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

11 – Galid Osman (BRA - W2 Pro GP – CUPRA)

12 – Esteban Guerrieri (ARG - Bratton Tito Bessone Team – Toyota Corolla)

13 – Manuel Sapag (ARG - Toyota Team Argentina – Toyota Corolla)

14 – Juan Manuel Casella (URU - Squadra Martino – Honda Civic Type R)

15 – Ignacio Montenegro (ARG - Squadra Martino – Honda Civic Type R)

16 – Adalberto Baptista (BRA - Cobra Racing Team – Toyota Corolla) *

17 – Yann Ehrlacher (FRA - Cyan Racing Lynk & Co – Lynk & Co 03 TCR)

18 – Juan Ángel Rosso (ARG - Paladini Racing – Toyota Corolla)

19 – Diego Nunes (BRA - Cobra Racing Team – Toyota Corolla)

20 – Fabio Casagrande (BRA – Squadra Martino – Honda Civic Type R) *

21 – Mikel Azcona (ESP - BRC Hyundai N Squadra Corse – Hyundai Elantra N TCR)

22 – Matías Milla (ARG - PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR)

23 – Enrique Maglione (URU - Squadra Martino – Honda Civic Type R) *

24 – Fabián Yannantuoni (ARG - Paladini Racing – Toyota Corolla)

25 – Frederick Balbi (URU - PMO Motorsport – Lynk & Co 03 TCR)

Massa detalha judicialização da F1 2008 ao Motorsport.com

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #244 – Que tipo de mudanças teremos na F1 após férias?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: