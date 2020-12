Copa Truck anuncia cobertura da Band a partir de 2021

A Band voltará a transmitir as corridas da principal categoria de caminhões do Brasil. Após experiência com a antiga Fórmula Truck, foi anunciado que a partir de 2021 a emissora fará a cobertura de todas as corridas da Copa Truck.

Além da Band, qualquer pessoa ao redor do mundo poderá acompanhar as corridas, ao vivo, por meio dos canais oficiais da Copa Truck no Facebook e YouTube. As etapas também serão exibidas na TV fechada, com emissora ainda não acertada.

O calendário ainda não está com datas definidas, mas contará com provas em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Goiás e outra grande novidade: o retorno ao Nordeste, após três anos de ausência, o retorno está sendo negociado. O formato do evento também será levemente modificado: serão sete eventos, sendo duas rodadas duplas, totalizando nove etapas, com mais detalhes sendo apresentados em breve.

"A Copa Truck é um campeonato que move multidões no Brasil inteiro e poder deixá-la ao alcance de todos era um dos nossos grandes desafios desde a sua criação - e um dos maiores pedidos que recebemos nas nossas redes. Estamos muito felizes com a chegada da Band, que sempre foi a casa das corridas de caminhões, que nos ajudará a levar esse grande evento para todos os cantos do Brasil. Sem falar que, a partir do ano que vem, qualquer pessoa ao redor do mundo poderá assistir nossas corridas pela internet, principalmente os fãs caminhoneiros que estão sempre nas estradas. Este é um salto que beneficiará não só os telespectadores, mas as equipes e pilotos na entrega aos seus patrocinadores", comentou Carlos Col, CEO da Mais Brasil, organizadora do campeonato.

A partir do próximo ano, a Copa Truck será dividida em duas categorias: além da divisão principal, teremos a Super Truck, destinada a pilotos novatos e/ou recentes na categoria. Esta nova classe terá pontuação e pódios próprios, mas largará juntamente com a divisão principal.

Na parte técnica, os caminhões terão uma redução e equalização da potência dos motores visando a redução de quebras e consequentemente de custos. Também haverá uma implementação de sistemas que ajudem no controle da emissão de fumaça.

"Não teremos uma redução drástica ou significativa na potência dos caminhões, mas uma diminuição que permita que os motores tenham maior durabilidade. Já no caso da fumaça, que vem provocando bastante polêmica nesta temporada, iremos adotar soluções para controlar as emissões. Evitando assim, a necessidade de punições durante os eventos.", completou Col.

Antes das mudanças, a categoria vai à Interlagos para definir o título da temporada 2020, com 26 caminhões, sete pilotos na disputa: Beto Monteiro, André Marques, Valdeno Brito, Wellington Cirino, Jô Augusto, Felipe Giaffone e Danilo Dirani. O grande campeão será conhecido no domingo (13).

