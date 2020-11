Djalma Pivetta, da Copa Truck, acelera caminhão em prova de subida de montanha

Djalma Pivetta vai colocar o truck #21 da Iveco Usual Racing em mais uma página da história da Copa Truck. Será a primeira participação de um bruto em prova de subida de montanha. Ele disputa neste sábado tanto com seu veículo de competição quanto com um modelo antigo da Stock Car a principal prova nacional da modalidade.

A quinta edição da Subida de Montanha em Monte Alegre do Sul (SP) é um evento chancelado pela CBA e conta com 46 carros inscritos para este sábado. Democrático, o evento conta com 14 categorias de automóveis, que aceleram em uma estrada de 4.400m. O trecho leva cerca de 2min30s e cada competidor acelera sozinho, em prova contra o relógio.

A modalidade é tradicional ao redor do mundo, com provas disputadas antes mesmo do estabelecimento de autódromos formais na Europa e Estados Unidos. A prova mais tradicional do mundo é a Pikes Peak, disputada anualmente no Colorado em percurso de 19,99 km desde 1916.

“No ano passado conheci o evento com o meu Stock Car e fiquei encantado”, disse Pivetta. “Para a edição deste sábado veio o convite para acelerar pela primeira vez com o caminhão e aceitei na hora. Fico muito orgulhoso em levar o truck #21 da Iveco Usual Racing nesta subida de montanha. Gosto de corridas e espero conhecer o maior número diferente de disciplinas”

