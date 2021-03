Equipe IVECO Usual Racing retorna às pistas em teste de equalização da Copa Truck

Nesta semana a equipe Iveco Usual Racing retomou as atividades de pista no teste de equalização dos caminhões da Copa Truck, realizado em Interlagos.

Durante a quinta-feira foram testados componentes que serão usados na temporada 2021 como válvula de alívio de pressão do turbo, restritores e sensor para detectar fumaça dos caminhões.

No período da manhã Djalma Pivetta realizou a primeira bateria de testes, na parte da tarde o multicampeão Felipe Giaffone assumiu o comando do IVECO da equipe de Laranjal Paulista.

Além dos caminhões IVECO, mais duas marcas estiveram presente no autódromo paulista, os tempos de volta não foram divulgados.

Djalma Pivetta e Felipe Giaffone voltam a acelerar os trucks no dia 10 de abril, no autódromo de Curitiba, em evento válido pela primeira etapa da Copa Truck.

“Treino de hoje foi muito bom, um trabalho muito legal por parte da Copa Truck na equalização dos caminhões. Com certeza vai equilibrar o desempenho de todas as marcas e esse é o caminho certo. Foi um bom começo, temos que trabalhar bastante ao longo do ano mas acho que temos tudo certo para ter um bom início de temporada”, disse Djalma Pivetta.

“Hoje foi mais um treino da categoria para equalização dos trucks, usamos restritores para testar performance, válvula de alívio para pressão do turbo e colhemos muitos dados em relação a fumaça. Eu achei muito produtivo porque as três marcas que testaram hoje não fizeram fumaça então acho que a categoria acertou ao colocar um sensor no caminhão que indica a saída de fumaça por este sensor”, comentou Giaffonne. “Foi um treino para a categoria e acho que é a primeira vez que fazer isso em cinco ou seis anos de Truck então foi muito um ótimo começo.”

Djalma Pivetta 1 / 4 Foto de: Rafael Catelan Felipe Giaffone 2 / 4 Foto de: Rafael Catelan Truck de Djalma Pivetta 3 / 4 Foto de: Rafael Catelan Truck de Djalma Pivetta 4 / 4 Foto de: Rafael Catelan

