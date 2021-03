Copa Truck: Com três caminhões, Iveco Usual Racing amplia equipe

A temporada de 2021 da Copa Truck começa cheia de novidades para a equipe Iveco Usual Racing. Além de manter a dupla Djalma Pivetta e Felipe Giaffone, o time vai contar com um terceiro piloto, Valmir Benavides, o “Hisgué”.

Felipe Giaffone segue no comando do caminhão #4, o multicampeão da categoria disputou o título de 2020 até a última etapa, em Interlagos, e este ano aposta na confiabilidade da equipe e no regulamento que equaliza a potência dos caminhões para conquistar o título.

A partir deste ano, a Copa Truck será dividida em duas categorias: além da divisão principal, será disputada a Super Truck, destinada a pilotos recentes na categoria. Esta nova classe terá pontuação e pódios próprios, mas largará juntamente com a divisão principal.

Djalma Pivetta conquistou três pódios na temporada passada com o #21 e chega ainda mais forte, com um caminhão totalmente novo desenvolvido na sede da equipe e espera disputar o título na Supertrucks.

Outra grande novidade da equipe do interior de São Paulo é a introdução do terceiro caminhão para a temporada toda, conduzido pelo experiente Valmir Benavides, o “Hisgué”.

Com vitórias na categoria principal, Hisgué não é novo na equipe, em 2020 disputou duas etapas e auxiliou no desenvolvimento terceiro truck.

A parceria técnica entre Usual Racing e Iveco segue ainda mais forte, a marca de caminhões renovou e ampliou seu vínculo com a equipe que segue sendo a única oficial da montadora no grid.

