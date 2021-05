A temporada 2021 da Copa Truck começa neste final de semana em Goiânia e Djalma Pivetta, Felipe Giaffone e Valmir Benavides possuem um grande desafio pela frente: levar a equipe de Laranjal Paulista ao tão sonhado título da categoria.

Giaffone, multicampeão, teve chance matemática de conquistar o título da temporada 2020 até a última etapa e chega como um dos candidatos a bordo do caminhão #4.

Pivetta inicia sua terceira temporada na competição e participa da categoria Super Truck, subdivisão do campeonato para pilotos que estão no certame desde 2017.

Natural de Laranjal Paulista, o piloto do caminhão #21 chega em condições de brigar pelas primeiras posições na subcategoria.

Valmir Benavides, o Hisgué, é veterano nos brutos, com vitórias e um vice-campeonato na Truck e assume o bruto #2

Goiânia é palco de boas lembranças para a Iveco Usual Raincg, foi lá que Djalma Pivetta conquistou dois pódios na rodada tripla de 2020. Giaffone foi pole position e ainda conquistou o terceiro lugar em uma das provas, além de já ter vencido em 2015.

Fora das pistas, a equipe inova suas parcerias e encara 2021 como um ano para unir forças entre esporte e ações sociais. Em abril anunciou parceria com Hospital Erastinho, em Curitiba, com doações de brinquedos para o hospital que cuida de crianças com câncer. Todo o dinheiro arrecadado com as vendas dos brinquedos será revertido ao hospital. Além disso Djalma Pivetta estampa a logo do Erastinho em seu caminhão.

Em Goiânia a equipe passa a apoiar a ação do empresário Alexandre Suita em um projeto com vendas de bonés da marca que leva seu sobrenome. A cada boné vendido será doado outro para pessoas em tratamento do câncer.

No aspecto promocional, o destaque para este ano é o retorno da categoria para TV aberta. Todas as provas serão exibidas ao vivo pela Band.

“Estou muito animado para a temporada, foi em Goiânia que conquistei dois pódios no ano passado. Fora das pistas vamos ter cobertura de tv aberta e fechada simultaneamente, aumentando ainda mais o alcance da categoria, então estou muito feliz com este início de temporada”, disse Djalma Pivetta.

“Goiânia sempre foi uma pista legal para nossa equipe e para o caminhão Iveco. Já fiz pole pódio lá com o caminhão Iveco. Por outro lado o regulamento da categoria mudou bastante, temos o sensor de fumaça e todo mundo estará com um pouco menos de potência. Nós conseguimos zerar a fumaça, perdemos potência e acho que os demais pilotos vão perder. Mas vamos ter que descobrir se tem alguém que consegue gerar mais potência sem soltar fumaça. Acho que é a primeira vez que todos começam o campeonato um pouco no escuro já que o regulamento é bem diferente. Mas estou bem animado, esse é o ano que estou mais animado e temos tudo para ter um ano bom graças a equipe que vem se estruturando, apoio da Iveco e FPT”, comentou Giaffone.

