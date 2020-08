Giaffone e Pivetta levam Iveco Usual Racing ao pódio nas duas corridas da Copa Truck em Goiânia

A expectativa era colocar os caminhões no top-10, mas os pilotos da Iveco Usual Racing subiram ao pódio nas duas corridas deste sábado em Goiânia pela Copa Truck. Na primeira prova, Felipe Giaffone terminou na terceira colocação, enquanto na prova 2, Djalma Pivetta levou o caminhão #21 à quarta posição.

Na primeira corrida deste sábado, Giaffone brigou pelos primeiros lugares desde a largada. No começo, o piloto do caminhão #4 pulou para segundo, atrás de Beto Monteiro. Depois de uma disputa acirrada com Wellington Cirino, Felipe se estabeleceu na terceira posição.

Valmir Benavides que fazia sua estreia na equipe enfrentou problemas no caminhão e teve que abandonar a corrida.

Com o grid invertido entre os oito primeiros colocados da corrida 1, Giaffone partiu da sexta colocação. Depois de uma confusão ainda na primeira volta, com a fumaça levantada pelo caminhão de Adalberto Jardim, Felipe conseguiu escapar de algum acidente e seguiu na disputa pelo top-5.

Quando lutava por um lugar no pódio, Felipe abandonou a corrida depois da curva 1 e estacionou seu caminhão com segurança na área de escape. Agora, os mecânicos da Iveco vão trabalhar para restabelecer o veículo #4 para as provas deste domingo.

Com o abandono de Giaffone, Pivetta subiu na classificação e se posicionou em quinto. Perto do fim, Djalma levou o caminhão da Shell #21 à quarta colocação com uma bela ultrapassagem sobre Glauco Barros na entrada da reta dos boxes.

Guiando com segurança, Pivetta sobreviveu ao calor fortíssimo de Goiânia para colocar a Iveco novamente no pódio na segunda corrida. Com o pódio conquistado hoje, Djalma alcança seu melhor resultado na Copa Truck.

Os caminhões da Copa Truck voltam à pista neste domingo para mais duas corridas de 20 minutos, com largadas previstas para as 14h08 e 14h35 e transmissão dos canais SporTV.

“Foi bastante animador, caminhão muito bem acertado, largamos em terceiro”, disse Giaffone. “Tivemos alguns probleminhas de temperatura, mas vamos trocar o motor. Estou bastante animado, a primeira corrida foi muito boa, a segunda acabei saindo da pista com o oléo do Adalberto Jardim, aí acabei escapando da pista. Mas estou muito animado pra amanhã, o caminhão está muito bom e vamos pra cima.”

“Como eu havia dito, iríamos bem neste final de semana”, comentou Pivetta. “ Foi um fim de semana bem trabalhado, muita gente com problema de temperatura mas o meu caminhão foi confiável. Na segunda corrida tomei uma pancada e rodei, mas não desisti, vim galgando, ganhando espaço. Não acreditei quando meu engenheiro falou que eu estava no pódio. Foi uma emoção e trazer o caminhão até o fim foi complicado, aqui em Goiânia é sempre maravilhoso pra mim.”

"Hoje não foi muito bom, mas foi produtivo e de muito trabalho neste meu primeiro contato com a equipe após muito tempo parado. Quero parabenizar o Djalma Pivetta que subiu ao pódio. Mas estamos no caminho certo do desenvovimento deste novo caminhão”, disse Valmir Benavides.

Resultado final (soma das duas provas)

1º B.Monteiro

2º J.Augusto

3º L.Lopes

4º D.Pivetta

5º G.Barros

Resultado parcial (primeira corrida)

1º B.Monteiro

2º W.Cirino

3º F.Giaffone

4º A.Marques

5º R.Lopes