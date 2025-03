Turismo Nacional promove mudanças na categoria; confira

Poucas vezes na história do automobilismo brasileiro uma categoria de base recebeu tantos desenvolvimentos importantes em tão pouco tempo quanto a Turismo Nacional, um campeonato que ainda por cima consegue mesclar os slogans “categoria mais raiz do Brasil” e “campeonato dos carros mais vendidos do país”.

Para 2025, a TN passará a usar um câmbio de competição especialmente desenvolvido para seus carros, além de pneus Hankook com composto mais eficiente do que o utilizado no ano passado. Como resultado, os TN serão quatro segundos mais velozes em Interlagos, circuito de 4.309 metros onde foi realizada a última aferição.



No total, desde 2022, a Turismo Nacional realizou mais de 15 mil km de testes de desenvolvimento, dos quais resultaram a incorporação de novidades que mudaram a realidade da competição que, para 2025, tem grid cheio e não possui mais vagas para pilotos.

De um cenário em que motores e câmbios apresentavam falhas e quebras constantes, gerando prejuízo e frustração para pilotos e equipes, a TN passou a utilizar o Kit Audace, desenvolvido pela especialista em engenharia automotiva Audacetech, que também está construindo os novos Stock Cars. Com o kit, todos os carros são equipados com o sistema motriz equalizado e com garantia de troca imediata em caso de problemas técnicos.

Consultoria e apoio — Outra inovação importante foi a central de apoio que permite aos próprios pilotos e engenheiros a identificação de variações de performance no equipamento em comparação a todos os outros competidores, de forma a substituir imediatamente itens deficientes.

No ano passado, os competidores também passaram a contar com a assistência do piloto consultor, profissional especializado nos carros da TN cuja missão é fazer os novatos atingirem o nível de desempenho dos mais experientes.

“Agora, com as inovações para 2025, o carro já está quatro segundos mais rápido. Mas temos certeza que esses tempos serão ainda melhores quando as equipes desenvolverem o acerto de suspensão para trabalhar melhor as reações do pneu e câmbio ao longo do ano”, diz Marcelo Karam, gerente da Turismo Nacional, categoria promovida pela Vicar, mesma promotora da Stock Car Pro Series.

“A combinação do novo câmbio e o novo pneu Hankook tornou o carro muito mais eficiente nas freadas e contornos de curva, além de proporcionar retomadas e velocidade final maiores do que tínhamos até 2024”, conclui.

Os pneus Hankook possuem medidas 195/50/15 e são do tipo semi-slick, uma versão intermediária que combina características de um pneu slick (lisos, sem sulcos, para máxima aderência em pista seca) com alguns sulcos mínimos para escoamento de água em condições de chuva, proporcionando um nível intermediário de desempenho entre um slick puro e um pneu de rua esportivo.

“Um detalhe importante é que, nas primeiras voltas, o pneu não apresenta queda brusca de desempenho pelo desgaste da primeira camada de borracha. Ou seja, é um pneu de performance mais homogênea na faixa de alto desempenho”, diz Karam.

O câmbio francês Sadev agora tem engates pneumáticos e continua com o acionamento por paddle shift (aletas atrás do volante). “Ele tem relação de marchas desenvolvidas para a potência e o torque dos nossos carros. Por isso, o Sadev aceita reduções de velocidade mais bruscas, mais dentro das curvas, e retomadas mais eficientes. É um equipamento que vai agradar demais os pilotos, pelo seu potencial de contribuição na condução esportiva do carro”, completa.

Com 19 modelos homologados para 2025 (veja ficha abaixo), a Turismo Nacional iniciará seu campeonato no final de semana do dia quatro de maio, em Interlagos, em conjunto com a BRB Stock Car Pro Series, Stock Light e BRB Fórmula 4 Brasil Credenciada pela FIA.

FICHA-TÉCNICA Turismo Nacional 2025

MOTOR:

Nome oficial: TN Pro by Audacetech

Capacidade cúbica: 2 litros

Configuração: 4 cilindros em linha, 16 válvulas

Alimentação: normalmente aspirado

Potência: 200cv

Torque: 24,8 kgfm

Eletrônica: Fueltech

Origem: Nacional

ELEMENTOS E SISTEMAS

Chassi: original do carro com santantônio em aço

Pneus: Hankook, semi-slicks, 195/50 R15

Modelos: Chevrolet New Onix, Chevrolet Onix Plus, Peugeot 208, Fiat Argo, Fiat Cronos, Fiat Mobi, Volkswagen Polo, Volkswagen Virtus, Renault Sandero, Renault Stepway, Renault Kwid, Nissan Versa, Citroen C3 (3ª geração), Hyundai HB20, Hyundai HB20 S, Toyota Etios, Toyota Yaris, Honda Fit e Honda City.

Câmbio: Sadev de competição, paddle-shift, com seis velocidades , mais ré.

Suspensão: preparada para competição de acordo com regulamento CBA

Amortecedores: reguláveis de competição

Peso: aproximadamente 1.000 kg

Tração: dianteira

Rodas: marca Scorro, liga leve, aro 15

Segurança: estrutura em aço tubular homologada pela CBA

