O brasileiro Nic Giaffone venceu na noite desta sexta-feira (28) a corrida que encerrou a segunda etapa da temporada 2023 da USF Juniors, disputada no Barber Motorsports Park, autódromo localizado em Birmingham, no estado americano do Alabama. Assim como ocorreu na primeira corrida do dia, o piloto da DEForce Racing largou da pole position e se manteve na ponta ao longo das 20 voltas, dominando a etapa para tomar a liderança do campeonato.

Giaffone conseguiu impedir os ataques dos adversários após a largada e, depois, apenas abriu vantagem para garantir a segunda vitória no dia e a terceira na temporada. Na abertura do campeonato, realizada em março no circuito de Sebring, o brasileiro venceu a segunda das três corridas daquela etapa. Com os resultados, Nic alcançou os 140 pontos na tabela de classificação, tomando a ponta da tabela da categoria de entrada do Road to Indy.

“Foi uma etapa incrível. Agradeço a DEForce Racing pelo ótimo carro que me deu, permitindo que eu pudesse garantir não apenas as duas vitórias, mas também todos os pontos do final de semana. Esse desempenho me coloca na liderança do campeonato, e agora vou trabalhar para manter esta posição ao longo do campeonato”, disse Giaffone, logo após o encerramento da etapa no circuito de Barber.

A próxima etapa da USF Juniors está marcada para os dias 2, 3 e 4 de junho, no Virginia International Raceway, na cidade de Alton, na Virginia. A categoria realizará uma rodada tripla no circuito de 3,27 milhas.

