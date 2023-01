Nick Monteiro fará temporada da USF Pro 2000 em 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após temporada de destaque na F4 Brasil, com direito a quatro pódios e uma pole position, Nick Monteiro dá o próximo passo em sua carreira no esporte a motor. O piloto de 17 anos correrá na USF Pro 2000, categoria intermediária do Road to Indy (batizada até o ano passado como Indy Pro 2000), juntamente à equipe NeoTech Motorsport, que também faz sua estreia no campeonato.

Esta, portanto, será a primeira temporada de Monteiro completa no exterior. De malas prontas, Nick se mudará para os Estados Unidos com intuito de estar próximo ao seu time e se integrar cada vez ao universo da Indy, categoria que almeja alcançar em um futuro próximo.

“Estou bem confiante para a temporada aqui na USF Pro 2000. Tive bons desempenhos na F4 Brasil, sobretudo em Interlagos. Aqui, todos os carros são iguais, com alguns detalhes para a gente mexer. Fiz alguns testes e estou bem focado para o campeonato”, disse Nick, que está em Homestead para a realização de testes, e participou de atividades em Indianápolis em 2022.

Para a estreia no automobilismo americano, ele ainda fará mais uma bateria de testes no circuito de Sebring, e defenderá a novata NeoTech Motorsport. O time contará com parceria técnica da TJ Speed nesta primeira temporada na categoria que integra o programa Road to Indy.

As primeiras atividades de pista da USF Pro 2000 serão os testes coletivos no Autódromo Internacional de Sebring, na Flórida, os quais têm data marcada para os dias 27 e 28 de fevereiro. Já a primeira etapa está marcada para o dia 5 de março, no circuito de rua de São Petersburgo.

Confira o calendário da USF Pro 2000:

3 a 5 de março - São Petersburgo (rodada dupla)

23 a 26 de março - Sebring (rodada dupla)

11 a 13 de maio - Indianápolis misto (rodada dupla)

25 e 26 de maio - Lucas Oil Raceway (etapa única)

15 a 18 de junho - Road America (rodada dupla)

29 de junho a 2 de julho - Mid-Ohio (rodada dupla)

14 a 16 de julho - Toronto (rodada dupla)

24 a 27 de agosto - Austin (rodada dupla)

31 de agosto a 3 de setembro - Portland (rodada tripla)

