USF2000: Kiko Porto garante pole no último minuto em Mid-Ohio

O pernambucano Kiko Porto conquistou a pole position para a corrida 1 da USF2000 neste final de semana em Mid-Ohio, circuito localizado na cidade de Lexington, nos EUA. Com quase 0s3 de vantagem para o segundo colocado no grid, o piloto da equipe DEForce Racing cravou o tempo de 1min21s440 e largará na primeira colocação na corrida desta sexta-feira (02).

“Estou muito feliz com mais uma pole na temporada. Essa é a quarta do ano na USF2000 e vamos em busca de mais uma vitória também. O objetivo é conquistar muitos pontos para manter a liderança do campeonato nesta reta final, então o foco na pista será total”, disse Kiko.

Além das poles, o jovem piloto também venceu duas vezes, sendo um triunfo no circuito misto de Indianápolis e outro na etapa passada em Road America, onde ele também conquistou duas poles. Em apenas seu segundo ano na categoria, Kiko já tem um total de quatro pódios no ano e é o líder do campeonato com 220 pontos.

Com um segundo lugar e uma quarta colocação nos treinos de Mid-Ohio para a rodada tripla deste final de semana, o piloto da DEForce Racing valoriza o trabalho da equipe nos últimos treinos classificatórios.

“Foi mais um quali com bom desempenho do nosso carro e isso é muito importante porque teremos três corridas nesta pista no final de semana e já estamos nos aproximando da reta final do campeonato”, diz Kiko, que foi vice-campeão da F4 Americana em 2019.

A corrida 1 da USF2000 em Mid-Ohio começa às 17h20 desta sexta-feira (02), enquanto a segunda prova será no sábado (03) às 15h30 e a última corrida da rodada tripla será realizada no domingo (04), a partir das 9h05.

