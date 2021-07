O pernambucano Kiko Porto viveu um final de semana de conquistas na rodada tripla de Mid-Ohio na USF2000. O piloto da DEForce Racing ganhou a segunda prova, conquistou três poles, obteve dois pódios e três top-5. Os resultados foram importantes para o brasileiro manter a liderança no campeonato, com 17 pontos a mais do que o vice-líder, Michael D'Orlando.

“Temos feito um campeonato de bastante regularidade aqui na USF2000. Nosso desempenho no sábado foi muito positivo, vencemos uma corrida e terminamos em segundo na outra, sempre em uma forte disputa com o Michael D´Orlando. Essa competição pelo título promete ser intensa até o final, já que agora faltam apenas duas rodadas para o final da USF2000”, diz Kiko, que é patrocinado pelo Banco Daycoval.

A USF2000 é uma das categorias de acesso para a Fórmula Indy e o grid é bastante equilibrado com quase 30 carros. Após 12 corridas disputadas, restam somente cinco provas para o término do campeonato. Além de liderar a tabela, Kiko venceu três provas, é recordista de poles com seis no total e também foi ao pódio seis vezes.

“Hoje infelizmente perdemos muito rendimento do carro, sobretudo nas relagardas, pois saímos com a libra do pneu um pouco mais baixa. Assim, quando vinha a bandeira amarela, na sequência parecia que eu estava no gelo, sem aderência nenhuma. Mas pelo menos conseguimos segurar mais um top-5 importante para seguirmos em vantagem na briga pelo campeonato”, diz Kiko.

A próxima etapa da USF2000 será disputada em New Jersey nos dias 28 e 29 de agosto.

