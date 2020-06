Conheça história da piloto que largou as pistas para ganhar US$ 1 milhão como modelo pornô

A piloto australiana Renee Gracie era considerada uma futura estrela no automobilismo de seu país há alguns anos. Ela era a primeira piloto do sexo feminino da V8 Supercars que chegava à categoria Super2, após um hiato de 14 anos em 2015.

Mas isso não significou que a rápida projeção fosse sinônimo de independência financeira. Recentemente, ela largou as pistas para entrar em um outro ramo, o da pornografia.

Segundo o site The Telegraph, Gracie é uma das modelos do site onlyfans.com e oferece fotos e vídeos eróticos ao preço de US$ 12,95 por mês. Segundo a publicação, atualmente ela tem mais de 7 mil assinantes, podendo render mais de US$ 1 milhão em um ano, caso o número de assinantes se mantenha.

"Foi a melhor coisa que fiz em toda a minha vida", disse Gracie à News Corp Australia. “Isso me colocou em uma posição financeira que eu nunca poderia ter sonhado. Estou ganhando um bom dinheiro e me sinto confortável onde estou.”

A Supercars Australiana divulgou um comunicado sobre a decisão de Gracie.

"A Supercars está ciente das notícias sobre a ex-piloto de Super2 Renee Gracie", disse um porta-voz. "Como Gracie não está mais competindo na Super2, os Supercars não vão comentar mais."

Gracie reconheceu que não tem futuro no esporte depois que sua nova mudança de carreira se tornou pública, mas está convencida de que estava ciente das consequências.

"Eu não entrei nessa cega", disse Gracie ao Daily Telegraph. “Quero dizer, eu não fazia ideia do que seria hoje, mas fiz muita pesquisa antes. Eu entendi o que estava envolvido. Eu sabia que as coisas vazariam, eu sabia que seria controverso, eu sabia de tudo isso. Eu fiz toda a pesquisa e tomei essa decisão.”

"Nos meus primeiros seis dias, ganhei US$ 24.000 e foi quando percebi que realmente podia fazer algo com isso."

