O famoso circuito de Adelaide, palco do GP da Austrália de Fórmula 1 entre 1985 e 1995 pode ser destruído por conta de uma decisão do conselho municipal. Greg Mackie, conselheiro de Adelaide, está apoiando um grupo de residentes que quer desfazer o espaço.

Segundo Mackie, o asfalto torna o Parque Victoria em uma "ilha de calor urbana" nos meses do verão, com o conselheiro buscando apoio para um novo plano de gerenciamento comunitário para a área.

O Parque é casa para o setor de 1.200 metros do famoso circuito, abrigando ainda a área dos pits, e sua conexão às ruas da cidade criavam o layout completo da pista.

O Conselho de Adelaide analisará o pedido de Mackie ainda nesta semana.

"Estou pedindo à administração que prepare um relatório detalhando os passos para chegar a uma nova solução paisagística que, eventualmente, fornecerá sombra natural para os usuários do parque, agora que as corridas de cavalos e carros chegaram ao fim", disse Mackie ao jornal Adelaide Advertiser.

"Um novo plano pode não chegar à remoção de todas as superfícies, mas esperamos atingir pelo menos uma redução".

O circuito de Adelaide recebeu a F1 entre 1985 e 1995, com três vitórias brasileiras: uma de Nelson Piquet em 1990 e duas de Ayrton Senna, em 1991 e 1993, sua última antes do acidente no GP de San Marino do ano seguinte. Desde 1999, o circuito é palco de uma das etapas do Supercars.

O circuito recebeu o Supercars pela última vez em março de 2020, antes da prova ser cancelada pelo governo local em outubro do ano passado. Peter Malinauskas, líder da oposição, assinou um acordo com a categoria para ressuscitar o evento caso seja eleito no pleito de março do próximo ano.

Porém, este plano já foi complicado com a venda da infraestrutura do circuito, e se a remoção do circuito for levada adiante, complicará ainda mais. Malinauskas criticou o plano de Mackie em uma entrevista à estação de rádio FiveAA.

"O que Greg está criando são ideias estúpidas para retirar a maior atração do Parque Victória. Eu tenho um compromisso claro, assinei um acordo com o Supercars que, se o nosso partido vencer a próxima eleição, traremos a corrida de volta".

"Não faço isso por ser um fã do esporte, faço isso porque acredito nos trabalhos gerados e porque quero ver nossa cidade viva novamente, especialmente após a Covid. Vamos trazê-la de volta se vencermos, então esperamos que a pista siga existindo por isso".

"Levo minhas crianças para andar de bicicleta ali. Estou ensinando meu filho a andar de bicicleta e é o melhor lugar para fazer isso em Adelaide. Há cafés ali que dependem do tráfego de pedestres. É fantástico".

"Acho que Greg precisa passar um sábado de manhã no Parque, vendo o que as pessoas fazem antes de sair destruindo a infraestrutura".

F1 2021: Bottas VENCE, Verstappen é 2º e Hamilton SÓ 5º após PISTOLAR COM MERCEDES; análise do GP | PÓDIO

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock

Your browser does not support the audio element.

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: