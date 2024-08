Desastre no paddock da Nürburgring Endurance Series (NLS). Um grave acidente aconteceu nesta sexta-feira deixando pessoas gravemente feridas.

A explosão aconteceu durante a fase final das provas de preparação, que foram imediatamente canceldas. Um cilindro de ar comprimido estava sendo enchido qunato ocorreu a explosão. Várias ambulâncias e dois helicópteros de resgate foram acionados.

A atmosfera no paddock na noite anterior à corrida de 6 horas é assustadora, pois a visão foi dramática mesmo para aqueles que não estavam envolvidos. Ainda não está claro se o incidente terá algum impacto na corrida de sábado.

A declaração oficial da NLS: "Durante o teste e a preparação para a corrida do NLS4, ocorreu uma explosão pouco depois das 18h (local) atrás de um box na área do paddock que, de acordo com os resultados iniciais, foi causada por um cilindro pressurizado. A extensa equipe de resgate no local iniciou imediatamente as medidas apropriadas e protegeu a cena do acidente. A sessão de ajuste foi interrompida imediatamente."

"De acordo com as descobertas iniciais, há várias pessoas feridas que foram transportadas para hospitais próximos por helicóptero de resgate após receberem cuidados imediatos no Centro Médico de Nürburgring. A polícia está investigando no local, como é de costume em uma situação como essa. Mais informações serão anunciadas em breve."

Mais informações serão divulgadas ainda nesta sexta.

DI GRASSI EXCLUSIVO: F1 atual, F-E, PREOCUPAÇÕES com AUDI e futuro de BRASILEIROS

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast #293 - O que levou Sainz a optar pela Williams? Justifica Red Bull confiar em Pérez?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!