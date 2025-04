F1: Presidente da FIA considera mudanças nas multas por palavrões

Após críticas persistentes à interpretação rigorosa do Apêndice B do Código Desportivo Internacional (ISC), o presidente da FIA, entidade responsável pela Fórmula 1, Mohammed Ben Sulayem, está aberto a ajustes. Em um comunicado, ele anunciou que examinaria melhorias no polêmico regulamento de linguagem, que prevê sanções para "linguagem inapropriada".

A FIA havia anunciado um endurecimento no início da temporada de 2025: qualquer pessoa que usar palavrões ou expressões inapropriadas em eventos poderá ser multada ou até mesmo banida. O caso de Adrien Fourmaux causou um alvoroço especial. O piloto do WRC fez um comentário precipitado em uma entrevista na TV após uma etapa especial do Rally da Suécia, em fevereiro e teve de pagar uma multa de 10.000 euros (R$64,5 mil) , além de uma multa suspensa de 20.000 euros (R$129 mil).

Após inúmeras respostas de pilotos de vários campeonatos mundiais da FIA e um boicote às entrevistas dos pilotos no Rally Safari, a liderança da FIA agora reagiu. Em uma postagem no próprio perfil, Ben Sulayem explica: "Seguindo o feedback construtivo dos pilotos de nossos sete campeonatos mundiais, estou analisando melhorias no Apêndice B. Como ex-piloto de rally, entendo as pressões que eles enfrentam melhor do que muitos."

As regras de linguagem da F1 já haviam sido flexibilizadas anteriormente: Explosões emocionais espontâneas, por exemplo, no rádio ou no Parc Ferme, permanecerão impunes no futuro.

Um acordo semelhante também foi alcançado no Campeonato Mundial de Rally (WRC). Desde o Rally das Ilhas Canárias foi feita uma distinção entre zonas controladas e não controladas - em entrevistas logo após as etapas e no rádio, a fala espontânea não é mais penalizada.

Essa medida foi tomada após um protesto silencioso dos pilotos do WRC, que não falaram nada no Rally Safari ou responderam apenas em seu idioma nativo.

Ben Sulayem enfatiza: "O Anexo B é uma parte fundamental do Código Esportivo Internacional e ajuda a manter nosso esporte acessível a todos os membros da família do automobilismo. As pessoas criam as regras e as pessoas podem melhorar as regras. Esse princípio de melhoria contínua sempre fez parte da minha crença e está no centro do nosso trabalho na FIA."

Não foi a primeira vez durante o mandato de Ben Sulayem que ele entrou em conflito com os pilotos com sua interpretação particularmente rigorosa das regras. Em 2022, ele entrou em conflito com os pilotos de F1 pela primeira vez quando se tratou de piercings. Naquela época, também houve um acordo.

