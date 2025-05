F1: Verstappen faz teste 'secreto' com Ferrari GT3 em Nurburgring

Um nome mundialmente conhecido estava entre os participantes dos testes e dos treinos antes da terceira etapa da temporada da categoria alemã de resistência Nurburgring Endurance Series (NLS) na manhã de sexta-feira (9): o tetracampeão de Fórmula 1 Max Verstappen. Informação é da revista auto motor und sport.

No entanto, o astro da F1 apareceu incógnito durante suas voltas em Nürburgring-Nordschleife. A Ferrari 296 GT3 levava o nome "Franz Hermann". O uso de pseudônimos é bastante comum, especialmente no cenário das corridas endurance. No entanto, fotos de auto, motor und sport mostram claramente Verstappen no carro.

A Ferrari foi inscrita pela equipe Emil Frey Racing. A equipe de corrida suíça normalmente corre com o 296 GT3 com os logotipos da Red Bull e da Verstappen.com Racing no DTM e no GT World Challenge, onde é pilotado por Thierry Vermeulen. O holandês é filho do empresário de Verstappen, Raymond Vermeulen, e um bom amigo do tetracampeão da F1.

No entanto, os testes em Nordschleife terminaram prematuramente para a equipe Emil Frey na sexta-feira. Por volta do meio-dia, a Ferrari foi levada para o paddock na traseira de um caminhão de reboque depois de ter saído da pista com o tanque vazio, de acordo com informações do Motorsport-Total.com.

No entanto, não era Verstappen quem estava ao volante na ocasião, mas o piloto britânico Chris Lulham.

A Ferrari em que Max Verstappen estava dirigindo em um caminhão de reboque Foto: Brederlow/smg

Verstappen já havia testado vários carros GT3 várias vezes no passado e também havia anunciado publicamente sua preferência por Nürburgring-Nordschleife. Ele competiu nas corridas virtuais do NLS digital em várias ocasiões e venceu corridas na pista alemã.

Durante uma entrevista na época, Verstappen disse: "Nürburgring-Nordschleife é uma das minhas pistas de corrida favoritas e espero poder competir aqui em um GT3 real daqui a alguns anos".

No entanto, antes de começar com um carro GT3 em Nordschleife, um tetracampeão de F1 como Verstappen teria primeiro que obter a chamada 'Permissão Nordschleife' e, portanto, começar com carros de desempenho inferior.

De acordo com informações do site auto, motor und sport, Verstappen poderia enfrentar essa empreitada este ano. A corrida das 6h da NLS em 16 de agosto, que ocorre durante as férias de verão da F1, seria uma opção. No entanto, a rodada dupla da NLS, nos dias 13 e 14 de setembro, e a nona rodada da temporada, no dia 27 de setembro, também não entram em conflito com as corridas da Fórmula 1.

