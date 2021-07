Jamie Chadwick conquistou a pole position na W Series em Hungaroring, à frente da rival Alice Powell. A dupla, que compartilhou as vitórias até agora nesta temporada, estava separada por menos de três décimos, com a piloto da Veloce Racing assumindo a primeira posição com 1m42,735s. Powell, que venceu da última vez em Silverstone pela Racing X e lidera a classificação do campeonato, terminou a qualificação com 1m43,009s.

Chadwick liderou os treinos esta manhã e conquistou a pole pela última vez na Áustria. Ambas estão separadas por apenas seis pontos na classificação, com Powell tendo vencido duas corridas.

Jamie Chadwick

Nerea Marti terminou em terceiro. Representante da Veloce Racing, a brasileira Bruna Tomaselli larga do sexto posto. A catarinense teve tempo deletado depois de exceder os limites da pista. Veja o grid:

