A W Series, campeonato de monopostos com o objetivo de abrir novas portas para as mulheres no esporte a motor, divulgou nesta quinta-feira (27) seu calendário para 2022. Assim como na temporada passada, a categoria seguirá acompanhando a Fórmula 1, e conta com algumas novidades, como a realização de uma prova em Miami e a sua estreia em solo asiático.

A temporada começa em maio, durante o fim de semana de estreia do GP de Miami, passando ainda por Espanha, Reino Unido, França, Hungria, Japão, outra prova nos Estados Unidos, agora no Circuito das Américas e o final do campeonato na Cidade do México.

Em 2021, Jamie Chadwick conquistou o segundo título consecutivo na categoria após uma intensa disputa contra Alice Powell, que terminou com o vice-campeonato após chegar à prova final empatada com a compatriota.

Confira o calendário de 2022 da W Series:

Data Local Prova da F1 06 a 08 de maio Miami GP de Miami 20 a 22 de maio Barcelona GP da Espanha 01 a 03 de julho Silverstone GP da Grã-Bretanha 22 a 24 de julho Paul Ricard GP da França 29 a 31 de julho Hungaroring GP da Hungria 07 a 09 de outubro Suzuka GP do Japão 21 a 23 de outubro Circuito das Américas GP dos Estados Unidos 28 a 30 de outubro Autódromo Hermanos Rodríguez GP do México

A CEO da categoria, Catherine Bond Muir, disse: "A expansão da W Series continua com o anúncio de nosso calendário de 2022, que nos levará a mais circuitos e países em um mesmo ano do que antes. Em 2021, iniciamos uma parceria fundamental com a Fórmula 1, e nosso talentoso grid de pilotas provaram que elas pertencem ao maior palco do automobilismo".

"Suas habilidades e determinação conquistaram públicos ao redor do mundo, culminando em uma emocionante rodada dupla final em Austin, Texas, onde um público recorde de 400 mil pessoas presentes no fim de semana viram Jamie Chadwick defender com sucesso seu título".

"Estou feliz pelo retorno ao Circuito das Américas, Silverstone e Hungria, e animada por levar a W Series a Miami, Espanha, França, México e Japão pela primeira vez, com este último representando a estreia da W Series na Ásia".

"Sempre deixamos clara nossa intenção de tornar a categoria um verdadeiro movimento global e esse calendário é o próximo passo para isso. Nossa etapa final no Hermanos Rodríguez promete ser um final de semana especial e mal posso esperar nossa campeã de 2022 sendo coroada no icônico Estádio Foro Sol".

"Sei que nossas pilotos farão bonito novamente na próxima temporada, e quero agradecer a Fórmula 1 pelo contínuo apoio e compromisso com a criação de mais oportunidades para meninas e mulheres nas maiores categorias de nosso esporte".

Ross Brawn, diretor esportivo da F1, disse: "Estamos orgulhosos por anunciar que a W Series seguirá nos acompanhando em oito provas da Fórmula 1 em 2022. Tem sido incrível testemunhar o progresso desse campeonato enquanto seguimos lutando por diversidade no esporte, e é emocionante ver que a série visitará cinco locais novos neste ano, incluindo a estreia na Ásia".

"Acreditamos que é extremamente importante dar a todos a oportunidade de atingir os níveis mais altos de nosso esporte, e a parceria com a W Series segue demonstrando nosso objetivo de criar uma maior diversidade na F1".

As oito primeiras colocadas de 2021 receberam a oportunidade de correr novamente neste ano, mas Powell e Chadwick deixaram claro que dificilmente voltariam em 2022, com ambas participando de um teste para novatos do Mundial de Endurance (WEC) em novembro no Bahrein com a Richard Mille Racing Team.

Na próxima semana, a W Series realizará um teste para potenciais novas pilotas nos Estados Unidos em preparação para formar o grid de 2022. Entre as confirmadas para o evento no Arizona está a brasileira Júlia Ayoub.

