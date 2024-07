A Rolex 6 Horas de São Paulo vai começar. Depois de uma década, a espera pela presença dos carros mais incríveis e tecnológicos do automobilismo mundial em Interlagos terá fim nesta semana, quando 19 hypercars, 18 LMGT3 e quase 110 pilotos vão acelerar em um dos autódromos mais amados do planeta.

Entre sexta-feira e domingo (12 a 14 de julho), o Brasil receberá a quinta etapa da temporada 2024 do FIA WEC, o Campeonato Mundial de Endurance, em um evento emocionante que promete entusiasmar fãs de todas as gerações e gostos distintos.

E além de toda a ação na pista de 4.309 metros, o autódromo localizado na capital paulista terá um amplo espaço dedicado ao público: a Fan Zone será palco de um verdadeiro festival, abrigando múltiplas opções de diversão e entretenimento para toda a família, em uma celebração da união entre o esporte a motor e a cultura brasileira.

O Campeonato Mundial de Endurance da FIA tem em 2024 a sua 12ª temporada e vive neste ano o seu auge, com a reunião de 14 montadoras emblemáticas, que povoam o imaginário do amante das corridas: Porsche, Lamborghini, Ferrari, Toyota, McLaren, Peugeot, Aston Martin, BMW, Cadillac, Corvette, Ford, Isotta Fraschini, Alpine e Lexus compõem um grid que — exceção feita às 24 Horas de Le Mans — coloca a cada etapa do campeonato um total de 37 carros no grid, divididos entre as classes Hypercar, e seus superprotótipos, e a LMGT3, com os Gran Turismo mais aclamados das pistas.

A etapa brasileira do FIA WEC 2024 será disputada quase um mês depois das 24 Horas de Le Mans, a mais famosa corrida de Endurance do automobilismo mundial. Além da prova francesa, vencida de forma marcante pela Ferrari e os pilotos Antonio Fuoco, Miguel Molina e Nicklas Nielsen a bordo da 499P #50, já foram realizadas neste ano a Qatar Airways 1812 Km do Qatar, em março; as 6 Horas de Ímola, em abril; e a TotalEnergies 6 Horas de Spa-Francorchamps, em maio. Depois da Rolex 6 Horas de São Paulo, o calendário dará a volta ao mundo e seguirá para Austin, nos Estados Unidos, com a Lone Star Le Mans, em 1º de setembro. 15 dias depois, o campeonato vai acelerar no Japão com as 6 Horas de Fuji e, em 2 de novembro, fará a última etapa do ano, a Bapco Energies 8 Horas do Bahrein.

Em ano especial por reunir número recorde de montadoras, o Mundial de Endurance também se notabiliza por ter no grid pilotos de relevo mundial como Valentino Rossi — nove vezes campeão mundial de motovelocidade —, Jenson Button — campeão mundial de Fórmula 1 em 2009 —, Robert Kubica, Mick Schumacher, além de campeões do FIA WEC como Kamui Kobayashi, José María López, Mike Conway, Brendon Hartley e Sébastien Buemi, entre tantos outros.

O Brasil será muito bem representado no grid da Rolex 6 Horas de São Paulo com dois pilotos que competem na classe LMGT3: o experiente curitibano Augusto Farfus disputa o Mundial com o Team WRT, é um dos pilotos da BMW M4 LMGT3 #31 e está na luta direta pelo título mundial, sendo o terceiro colocado do campeonato, a dois pontos do trio líder da tabela. E o carioca Nicolas Costa faz seu ano de estreia no FIA WEC, já liderou corridas como em Le Mans e vai acelerar a McLaren 720S Evo LMGT3 #59 da equipe United Autosports diante do público em Interlagos, em ano que vem provando ser de muito crescimento na competição. Tanto Augusto como Nicolas buscam a primeira vitória de um piloto brasileiro correndo em casa no Mundial de Endurance.

Um grande festival — Além de toda a ação que promete encantar o amante do automobilismo na pista, a Fan Zone será uma das grandes atrações do fim de semana em Interlagos, uma vez que representará o encontro do automobilismo com a arte. O espaço se tornará um circo a céu aberto, onde serão abertas as cortinas para um Brasil do futuro, entregando atrações para toda a família como roda gigante, simuladores e exposições para colocar o fã no clima do fim de semana da Rolex 6 Horas de São Paulo. A área gourmet também estará à espera do público com uma praça de alimentação totalmente coberta, além de locais para relaxar.

De sexta-feira a domingo, estarão no palco artistas de diversas ‘tribos’ e DJs de sucesso. Além do ‘headliner’ Michel Teló — que vai se apresentar no começo da noite de sábado —, estão confirmados nomes como BNegão, Mestrinho com participação de Chico César, Mari Merenda e convidados, Hurricane, Orquestra Mundana e Yohan Kisser. O line-up é diverso e representa a pluralidade musical e cultural do povo brasileiro.

Outra atração confirmada será Edy Star, o único Kavernista vivo — em referência ao disco Sociedade da Grã Ordem Kavernista, do lendário Raul Seixas. O músico apresenta sucessos do álbum, além de clássicos do repertório de seu amigo e parceiro profissional. Na sexta-feira, os amantes do rock terão a oportunidade de apreciar um line-up dedicado ao Dia do Rock, comemorado mundialmente em 13 de julho, trazendo bandas como Hammerhead Blues e Hurricanes.

A programação dedicada aos entusiastas do mundo automobilístico reserva ainda exposições com fotos, troféus e carros clássicos, desfiles inéditos da Ferrari, Porsche e pilotos, e o mais esperado: o Pit Walk, oportunidade única para fãs que adquiriram o passe de visitação se aproximarem dos boxes das equipes e interagirem com seus ídolos antes da corrida, aproveitando bem de perto o clima do paddock.

E para o fã que quiser levar para casa lembranças de um evento único e inesquecível, a loja oficial do FIA WEC estará montada em Interlagos, com vários itens promocionais do evento.

Agenda cheia — O cronograma oficial da Rolex 6 Horas de São Paulo tem atividades de pista a partir de sexta-feira (12), quando serão realizados dois treinos livres, de 90 minutos cada. A primeira sessão está marcada para as 10h45, enquanto a atividade complementar do dia acontece às 15h15. As classes Hypercar e LMGT3 vão simultaneamente acelerar no traçado paulistano.

Ainda na sexta-feira, entre os dois treinos livres, está marcada a entrevista coletiva oficial do FIA WEC em Interlagos, com a participação dos brasileiros Augusto Farfus (Team WRT) e Nicolas Costa (United Autosports), ambos inscritos na classe LMGT3, além do espanhol Miguel Molina (Ferrari AF Corse) — um dos vencedores das últimas 24 Horas de Le Mans —, do alemão André Lotterer (Porsche Penske Motorsport), do britânico Callum Ilott (Hertz Team JOTA), todos da classe Hypercar; e do australiano Yasser Shahin (Manthey EMA), que faz parte da tripulação líder do campeonato na classe LMGT3.

O sábado promete ser empolgante em Interlagos. Depois do treino livre 3, marcado para 10h30 e com duração de 60 minutos, os pilotos do FIA WEC voltam à pista paulistana a partir 14h30 para as sessões classificatórias: primeiro para a LMGT3 e, com início às 15h10, a tomada de tempos e a hyperpole da classe Hypercar, definindo assim os poles da Rolex 6 Horas de São Paulo.

Domingo reservará o ápice do fim de semana: a Rolex 6 Horas de São Paulo tem largada marcada para as 11h30. Às 18h25, depois da festa do pódio no “templo do automobilismo brasileiro”, acontece a entrevista coletiva pós-corrida com os vencedores da etapa brasileira do FIA WEC.

Conhecida mundialmente pela sua instabilidade e imprevisibilidade climática, Interlagos promete muitas surpresas dos céus no fim de semana. O retorno do FIA WEC ao Brasil vai coincidir com a chegada de uma frente fria que trará também considerável possibilidade de chuva para os próximos dias.

Segundo o site especializado ‘Weather Channel’, os dias mais frios serão sábado e domingo, quando a temperatura ambiente máxima não vai passar dos 15ºC. A previsão é de ventos em velocidade moderada, por volta dos 13 km/h, e 60% de chance de chuva para os dias mais movimentados de atividades de pista na capital paulista.

Como assistir — O pacote de transmissões do FIA WEC para a temporada 2024 oferece ao fã multiplataformas para acompanhar cada segundo de ação em Interlagos no fim de semana da Rolex 6 Horas de São Paulo.

Na TV aberta, a Band vai exibir flashes ao vivo da corrida, no domingo, durante o programa ‘Show do Esporte’. Já na TV por assinatura, o canal BandSports vai exibir todas as atividades de pista previstas para o fim de semana da Rolex 6 Horas de São Paulo de forma integral, da mesma forma também pelo canal no YouTube Esporte na Band, site da Band e no aplicativo Bandplay.

