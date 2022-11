Carregar reprodutor de áudio

Primeiro dia de atividades para as 8 Horas do Bahrein, os treinos da quinta-feira, 10, abriram os trabalhos da última etapa do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) em sua temporada 2022. E logo de cara a disputa pelo título da categoria principal, a Hypercar, começou bastante quente, indicando que a briga pela pole na sexta-feira e a corrida no sábado serão provavelmente as mais acirradas do ano.

Em um confronto direto pelo título, o Alpine #36 do brasileiro André Negrão – dividido com os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere – ficou a apenas 0s032 do Toyota #8 conduzido pelo suíço Sebastien Buemi, o japonês Ryo Hirakawa e o neozelandês Brendon Hartley.

As duas tripulações estão empatadas no primeiro lugar da classificação do Campeonato Mundial de Endurance (WEC), com 121 pontos, e são as favoritas na disputa pelo título de 2022 – conquista que o Brasil não obtém desde 1987, quando Raul Boesel foi campeão pela Jaguar.

O Alpine A480, no entanto, ficou em terceiro lugar nos treinos de quinta-feira, com o Toyota ocupando a segunda colocação. O melhor carro do dia foi o Peugeot do trio Jean-Eric Vergne (França), Paul di Resta (Escócia) e Mikkel Jensen (Dinamarca), que marcou 1min49s613.

“Ainda é cedo para qualquer prognóstico, mas é certeza que teremos uma missão muito difícil aqui no Bahrein. Sabemos que a Toyota será sempre muito forte. Mas temos ainda muito trabalho para tentar extrair o melhor do nosso carro e acredito que este primeiro dia foi positivo", disse Negrão.

"O importante é estarmos próximos dos nossos concorrentes diretos para podermos aproveitar oportunidades durante as oito horas”, completou. Nesta sexta-feira, os treinos classificatórios ocorrerão a partir das 10h50 da manhã, no horário de Brasília.

Confira o agregado de treinos da classe Hypercar na quinta-feira:

PEUGEOT #93 / P. Di Resta, M. Jensen, J Vergne - 1:49.613 TOYOTA #8 / S. Buemi, B. Hartley, R. Hirakawa - +0.045 ALPINE #36 / A. Negrão, N. Lapierre, M. Vaxiviere - +0.077 TOYOTA #7 / M. Conway, K. Kobayashi, J. Lopez - +0.160 PEUGEOT #94 / L. Duval, G. Menezes, N. Muller - +1.800

Programação 8 Horas do Bahrein*

Sexta-feira, 11 de novembro

Treino Livre 3 - 5h00

Classificação

Q1 - 10h50

Q2 - 11h10

Sábado, 12 de novembro

Corrida - 8h00

