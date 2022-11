WEC: Brasileiro André Negrão é vice-campeão mundial com a Alpine

Carregar reprodutor de áudio

A decisão do Campeonato Mundial de Endurance (WEC, na sigla em inglês) neste sábado, com as 8 Horas do Bahrein, consagrou André Negrão – ao lado de seus companheiros franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere – como vice-campeão da classe principal do campeonato, a Hypercar.

O resultado é o melhor de Negrão na divisão principal, superando seu terceiro lugar no ano passado. Apesar do equilíbrio nos treinos, o trio do #36 não teve como brigar com a Toyota, que disparou na frente mesmo após Lapierre ter tentado dificultar a vida dos modelos japoneses.

A vitória no Bahrein ficou com o time do #7, conduzido pelo britânico Mike Conway, o japonês Kamui Kobayashi e o argentino Jose Maria Lopez, que terminaram o campeonato na terceira posição.

O segundo lugar na corrida ficou com o Toyota #8, pilotado pelo neozelandês Brendon Hartley, o japonês Ryo Hirakawa e o suíço Sebastien Buemi. Com o resultado, o trio, que chegou ao Bahrein empatado com a tripulação da Alpine na liderança da competição, conquistou o título do Mundial.

Pit stops foram decisivos

Os vice-campeões Negrão, Lapierre e Vaxiviere lideraram o campeonato desde o início e só perderam o primeiro lugar justamente na última etapa. “Fizemos uma temporada incrível. Fizemos tudo o que era possível no Bahrein, mas simplesmente não tivemos o ritmo para acompanhar os carros híbridos com tração 4x4”, resumiu André, citando a desvantagem que obrigou a Alpine a fazer nove pit stops de reabastecimento e troca de pneus, enquanto os Toyota precisaram de apenas sete.

“Ficou claro desde o início que os Toyota estavam muito mais velozes e tinham uma vantagem estratégica com os pit stops. E então ficamos em uma posição de esperar por alguma eventualidade, o que acabou por não acontecer. Logicamente que sonhávamos com o título, porque lideramos o campeonato inteiro e só perdemos a ponta agora, no fim, mas não havia nada que pudéssemos fazer. Terminamos o campeonato de cabeça erguida”, concluiu.

Campeão da classe LMP2 do Mundial de Endurance na temporada 2018-2019 – na qual garantiu duas vitórias nas 24 Horas de Le Mans em sua classe – Negrão terminou seu quinto campeonato na categoria.

Ele soma duas vitórias na classe geral – ambas conquistadas neste ano, nos 1000 km de Sebring e nas 6 Horas de Monza – e mais três na LMP2. O trio da Alpine Elf Team terminou a temporada com 144 pontos, apenas cinco a menos que os campeões Buemi, Hartley e Hirakawa. O Toyota vencedor do Bahrein, do trio Conway, Kobayashi e Lopez, somou 133 pontos, na terceira colocação do Mundial.

