Para muita gente a temporada de automobilismo começa somente a partir de fevereiro ou março. Mas as competições têm início muito antes disso. Agora em janeiro já há provas importantes de longa duração – os campeonatos de Endurance, nos quais eu atuo há vários anos.

Uma vantagem das corridas de Endurance é o fato de elas reunirem sempre grandes grids, com carros maravilhosos de diversos tipos e pilotos do mundo inteiro. Endurance é uma competição difícil, exigente, mas é sempre uma festa – esse é o espírito no box, na arquibancada, na expressão dos fãs. Já neste mês teremos alguns eventos legais (veja a lista dos principais abaixo).

No próximo sábado, dia 14, as 24 Horas de Dubai abrirão a temporada internacional em grande estilo. Serão quase 100 carros no grid, todos da classe GT e de vários níveis de preparação, envolvendo pilotos das mais variadas graduações.

Outro destaque de janeiro são as 24 Horas de Daytona, no final do mês, abrindo a temporada do IMSA, o campeonato de protótipos e GTs dos Estados Unidos. É a corrida mais importante da terra do Tio Sam, tendo a mesma relevância para os norte-americanos que as 24 Horas de Le Mans têm para o restante do mundo – especialmente quem compete no Mundial de Endurance, o WEC, como eu.

#36 Signatech Alpine Elf Alpine A470: Andre Negrao Photo by: JEP / Motorsport Images

IMSA e WEC, esses dois “mundos”, vão se encontrar em março. No dia 18, a gente corre em Sebring uma prova de mil milhas (1.609km), que será a abertura do Mundial. No dia seguinte, vai ser disputada as 12 Horas de Sebring, outra das provas de Endurance das mais importantes do planeta. Vai ser ótimo um final de semana com as duas categorias no mesmo autódromo.

Não preciso lembrar que a principal prova de longa duração do planeta é a 24 Horas de Le Mans, que nesse ano está marcada para 11 de junho, valendo pelo WEC. Eu estarei lá, vai ser novamente uma grande emoção. O que há de comum entre Daytona, Sebring e Le Mans é que pilotos de diversas categorias se aventuram nestas provas, que formam a chamada “Tríplice Coroa do Endurance”.

Há ainda mais corridas longas importantes durante o ano. Bons exemplos são as tradicionalíssimas 24 Horas de Spa-Francorchamps e as 24 Horas de Nürburgring. Esta última é disputada no circuito Nordschleife, com mais de 20 quilômetros de extensão, em um traçado que possui muitas (muitas mesmo) curvas. Nos Estados Unidos, no final do ano, ainda há a Petit Le Mans, em Road Atlanta.

Eu tenho certeza de que neste ano o Endurance vai ser novamente muito empolgante para nós, que curtimos as corridas. E a boa notícia é a largada é logo mais, no próximo sábado. Boa temporada para todos vocês!

Principais Provas do Endurance 2022

Data / Prova / País / Comentário

14/01 / 24 Horas de Dubai / Emirados Árabes

29/01 / 24 Horas de Daytona / EUA / válida pelo IMSA

18/03 / 1000 Milhas de Sebring / EUA / WEC

19/03 / 12 Horas de Sebring / EUA / IMSA

07/05 / 6h de Spa-Francorchamps / Bélgica / WEC

29/05 / 24 Horas de Nürburgring / Alemanha

11/06 / 24 Horas de Le Mans / França / WEC

26/06 / 6 Horas de Watkins Glen / EUA / IMSA

10/07 / 6h de Monza / Itália / WEC

30/07 / 24 Horas de Spa-Francorchamps / Bélgica / GTWC

11/09 / 6h de Fuji / Japão / WEC

01/10 / Petit Le Mans / EUA / IMSA

12/10 / 8h do Bahrein / Bahrein / WEC

