O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) vive um período de renascimento, graças à nova classe de Hipercarros (LMH) e a perspectiva da chegada da categoria em conjunto com a IMSA no próximo ano, a LMDh. Os reflexos já começam a ser vistos, com o WEC divulgando um recorde de 39 carros inscritos para a temporada 2022, com nomes de destaque já confirmados.

A classe principal, de hipercarros, contará com seis carros, sendo dois Toyotas, com nomes como Sebastien Buemi e José Maria López, um Alpine, com o brasileiro André Negrão, um Glickenhaus, além da chegada da Peugeot, que contará com dois carros. Até o momento, a montadora francesa confirmou apenas dois pilotos para seu programa: Paul di Resta e Löic Duval.

A LMP2 contará com 15 carros, incluindo duas importantes novidades para a categoria. Uma delas é a Prema, nome importante nas categorias de base do esporte a motor e que contará com Robert Kubica e Louis Délétraz entre seus pilotos.

A outra novidade é a Penske, que a partir do ano que vem contará com a parceria da Porsche nas provas de Endurance, adiantou sua entrada no WEC em um ano, tendo o brasileiro Felipe Nasr no trio. A clássica equipe americana disputará, em 2023, a nova classe LMDh tanto no WEC quanto na IMSA.

Desde a saída da F1, Nasr tem uma boa carreira nas categorias de protótipos, conquistando duas vezes o título da IMSA, em 2018 e 2021.

Esse marca o retorno da Penske a um campeonato mundial da FIA pela primeira vez desde o fim da equipe na Fórmula 1 em 1976. A Penske esteve na categoria por dois anos, vencendo o GP da Áustria de 1976 com John Watson. Essa será também a segunda vez do time nas 24 Horas de Le Mans, após participar em 1971 com uma Ferrari 512M.

Na GTE Pro, o grid ganhou um importante acréscimo. Após a disputa entre Ferrari e Porsche em 2021, que terminou com uma grande polêmica, a Corvette se junta à classe, tendo o piloto da Fórmula E Alexander Sims confirmado no trio.

Já a GTE Am mantém o grid com 13 carros, com modelos da Ferrari, Porsche e Aston Martin.

No momento, temos apenas Negrão e Nasr confirmados no grid de brasileiros. Em comparação com 2021, resta confirmações sobre os futuros de Daniel Serra, que correu na AF Corse #52 da GTE Pro, Felipe Fraga, no #33 da TF Sport na GTE Am e Pipo Derani, que correu no segundo carro da Glickenhaus na LHM nas etapas de Monza e Le Mans.

Já Marcos Gomes e Augusto Farfus, que estiveram ao bordo do #98 da Aston Martin Racing, foram substituídos por Nicki Thiim e David Pittard.

O WEC inicia as atividades de 2022 com a pré-temporada, chamada de Prólogo, nos dias 12 e 13 de março em Sebring, nos Estados Unidos, antes da abertura do campeonato no dia 18 do mesmo mês, com as 1000 Milhas de Sebring.

A temporada contará ainda com outras cinco etapas: 6 Horas de Spa-Francorchamps (07/05), 24 Horas de Le Mans (11-12/06), 6 Horas de Monza (10/07), 6 Horas de Fuji (11/09) e o encerramento com as 8 Horas do Bahrein (12/11).

Confira abaixo as equipes e pilotos já confirmados para a temporada 2022 do WEC:

N° Equipe Modelo Pilotos Confirmados Hipercarros (LMH) - 6 carros 7 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Mike Conway Kamui Kobayashi Jose Maria Lopez 8 Toyota Gazoo Racing Toyota GR010 Hybrid Sebastien Buemi Brendon Hartley Ryo Hirakawa 36 Alpine Elf Matmut Alpine A480-Gibson Andre Negrao Nicolas Lapierre Matthieu Vaxiviere 93 Peugeot TotalEnergies Peugeot 9X8 Paul di Resta A confirmar A confirmar 94 Peugeot TotalEnergies

Peugeot 9X8 Loic Duval A confirmar A confirmar 708 Glickenhaus Racing Glickenhaus 007 LMH Olivier Pla A confirmar A confirmar LMP2 - 15 carros Em negrito são entradas que disputam a subcategoria Pro/Am 1 Richard Mille Racing

Oreca 07-Gibson Lilou Wadoux A confirmar A confirmar 5 Team Penske

Oreca 07-Gibson Felipe Nasr Dane Cameron Emmanuel Collard 9 Prema Team Orlen Oreca 07-Gibson Robert Kubica Louis Deletraz Lorenzo Colombo 10 Vector Sport Oreca 07-Gibson Nico Muller Sebastien Bourdais Ryan Cullen 22 United Autosports Oreca 07-Gibson Phil Hanson Filipe Albuquerque Will Owen 23 United Autosports Oreca 07-Gibson Oliver Jarvis Alex Lynn Josh Pierson 26 G-Drive Racing Oreca 07-Gibson Rene Binder James Allen A confirmar 28 JOTA Oreca 07-Gibson Ed Jones Jonathan Aberdein Oliver Rasmussen 31 WRT Oreca 07-Gibson Sean Gelael A confirmar A confirmar 34 Inter Europol Competition Oreca 07-Gibson Jakub Smiechowski Alex Brundle Esteban Gutierrez 35 Ultimate Oreca 07-Gibson Jean-Baptiste Lahaye Matthieu Lahaye Francois Heriau 38 JOTA Oreca 07-Gibson Roberto Gonzalez Antonio Felix da Costa Will Stevens 41 RealTeam by WRT Oreca 07-Gibson Rui Andrade A confirmar A confirmar 44 ARC Bratislava Oreca 07-Gibson Miro Konopka Mathias Beche Tijmen van der Helm 83 AF Corse Oreca 07-Gibson Francois Perrodo Nicklas Nielsen Alessio Rovera GTE Pro - 5 carros 51 AF Corse Ferrari 488 GTE Alessandro Pier Guidi A confirmar 52 AF Corse Ferrari 488 GTE Miguel Molina A confirmar 64 Corvette Racing Corvette C8.R Nick Tandy Tommy Milner 91 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Gianmaria Bruni Richard Lietz 92 Porsche GT Team Porsche 911 RSR-19 Kevin Estre Michael Christensen GTE Am - 13 carros 21 AF Corse

Ferrari 488 GTE Simon Mann Christoph Ulrich Toni Vilander 33 TF Sport

Aston Martin Vantage Ben Keating

A confirmar A confirmar 46 Team Project 1

Porsche 911 RSR-19 Matteo Cairoli

A confirmar A confirmar 54 AF Corse Ferrari 488 GTE Thomas Flohr A confirmar A confirmar 56 Team Project 1 Porsche 911 RSR-19 Thomas Preining A confirmar A confirmar 60 Iron Lynx

Ferrari 488 GTE Claudio Schiavoni

A confirmar A confirmar 71 Spirit of Race Ferrari 488 GTE Pierre Ragues Franck Dezoteux A confirmar 77 Dempsey-Proton Racing

Porsche 911 RSR-19 Christian Ried A confirmar A confirmar 85 Iron Dames Ferrari 488 GTE Rahel Frey A confirmar A confirmar 86 GR Racing

Porsche 911 RSR-19 Michael Wainwright A confirmar A confirmar 88 Dempsey-Proton Racing Porsche 911 RSR-19 Julien Andlauer A confirmar A confirmar 98 Aston Martin Racing

Aston Martin Vantage Paul Dalla Lana Nicki Thiim David Pittard 777 D'station Racing Aston Martin Vantage Satoshi Hoshino Tomonobu Fujii A confirmar Editor revela BASTIDORES da cobertura ESPECIAL no GP DE SÃO PAULO: "Band ABRAÇOU a F1" Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #157: Editor da Band, Fred Sabino fala de sucesso da F1 e dá destaques de 2021 Ouça agora mesmo Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music