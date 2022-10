Carregar reprodutor de áudio

O novo hipercarro da Ferrari que levará a montadora italiana de volta ao pináculo das corridas de carro esportivo, o Mundial de Endurance da FIA (WEC) e as 24 Horas de Le Mans, foi lançado oficialmente neste sábado (29), recebendo o nome de 499P.

O nome do protótipo LMH híbrido foi revelado junto com a pintura da temporada 2023 do WEC, além da configuração do motor de combustão interna do carro, no lançamento oficial realizado em Ímola.

A nomenclatura 499P segue uma tradição da montadora que remonta às primeiras Ferraris: 499 é a capacidade em centímetros cúbicos de um dos cilindros do motor V6 twin-turno de três litros, enquanto o P significa "protótipo".

O V6 do LMH tem a mesma arquitetura de 120 graus do motor do novo 296 GT3, lançado em junho, mas com um design completamente novo.

"Não é o mesmo motor", disse Ferdinando Cannizzo, chefe de design e desenvolvimento do departamento de corridas Attivita Sportive GT da Ferrari. "É a mesma arquitetura do 296, mas com uma estrutura totalmente diferente".

"Selecionar o V6 foi definitivamente o caminho correto a ser seguido, considerando o caminho que nossos carros de rua estão tomando, foi algo natural. Mas não houve um comprometimento, porque o V6 é pequeno, leve e compacto: isso nos dá uma vantagem em envelopamento, distribuição de peso e centro de gravidade".

Ferrari 499P Photo by: Ferrari

O esquema de cores do 499P também foi divulgado no Ferrari Finali Mondiali - as finais de suas categorias ao redor do mundo - e relembra o último protótipo da montadora. A pintura predominantemente vermelha com detalhes em amarelo lembra a Ferrari 312PB usada nos Mundiais de 1972 e 1973, guiado por Jacky Ickx, Brian Redman, Arturo Merzario e outros.

A Ferrari venceu o Mundial, precursor do WEC, com o carro Grupo 5 de três litros no primeiro ano.

Um dos dois 499P usado pela equipe Ferrari AF Corse em 2023 carregará o número 50, em homenagem ao meio século da saída da montadora das corridas de carro esportivo, celebrando a última tentativa de vencer as 24 Horas de Le Mans.

Já o segundo carro levará o #51, um número simbólico para a Ferrari nas corridas de GT.

Os quatro títulos de pilotos conquistados pela Ferrari na classe GTE Pro desde o início do WEC em 2012 foram conquistados pelo carro #51 da AF Corse.

Antonello Coletta, chefe do departamento de carros esportivos da Ferrari, descreveu o 499P como "um tributo ao nosso passado e um manifesto para o nosso futuro".

"O 499 confirma nosso compromisso às corridas de endurance, que é parte de nossa história e parte da nossa tradição em usar as competições para testar novas tecnologias".

Ferrari 499P complete with #50 number Photo by: Ferrari

As regras da LHM permitem que o 499P tenha um design que o torne reconhecidamente uma Ferrari.

"Quando eu vejo o carro, vejo que claramente é uma Ferrari", disse Cannizzo.

Ele explicou que o ajuste com uma asa traseira dupla foi "algo bem interessante da Centro Stile [o departamento de estilo da Ferrari] porque eles puderam brincar com nossas ideias".

Já o elemento inferior incorpora as luzes traseiras em uma barra única no comprimento da asa.

Até o momento, a Ferrari não anunciou os pilotos do programa LMH para o WEC, mas Coletta reiterou a intenção da Ferrari de preencher as seis vagas com pilotos de seu programa de GT, o que pode incluir o brasileiro Daniel Serra.

"A escolha de pilotos será de dentro da família Ferrari. Temos pilotos muito consistentes no GT; 100% das escolhas será de dentro de casa".

Até agora, a Ferrari completou mais de 12 mil quilômetros de testes nos dois chassis 499P. A expectativa é que a homologação do carro seja concluída até o fim do ano, antes de sua estreia oficial na abertura da temporada 2023 do WEC, as 1000 Milhas de Sebring em março.

