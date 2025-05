WEC: Ferrari faz dobradinha nas 6 Horas de Spa

Os companheiros de equipe na Ferrari, James Calado, Antonio Giovinazzi e Alessandro Pier Guidi, venceram as 6 Horas de Spa neste domingo por 4s de vantagem sobre a irmã 499P Le Mans Hypercar compartilhada por Nicklas Nielsen, Miguel Molina e Antonio Fuoco, com o terceiro colocado, o Alpine A424 LMDh, pilotado por Frédéric Makowiecki, Jules Gounon e Mick Schumacher, mais um segundo atrás.

A Ferrari pode ter dominado os treinos classificatórios, com as três 499P bloqueando as primeiras posições na Hyperpole, mas a corrida na Bélgica foi muito disputada, com a Alpine, a BMW e a Peugeot enfrentando um forte desafio.

A Ferrari, segunda colocada, parecia estar em ascendência após o segundo safety cars que terminou quando faltava 1 hora e 51 minutos para o final.

Vencedor da corrida #51 Ferrari AF Corse Ferrari 499P: Alessandro Pier Guidi, James Calado, Antonio Giovinazzi Foto de: FIAWEC - DPPI

Mas quando as duas Ferraris AF Corse de fábrica pararam com uma volta de diferença, faltando pouco mais de uma hora para o final da corrida, Pier Guidi, na #51, conseguiu superar um déficit de 6s em relação à #50, que Nielsen substituiu Fuoco.

As duas Ferraris ficaram atrás das duas BMW M Hybrid LMDhs da WRT, mas Pier Guidi conseguiu ultrapassá-las rapidamente, enquanto Nielsen perdeu tempo e também ficou atrás da dupla de Cadillac V-Series.R LMDhs da Jota.

As estratégias das duas Ferraris divergiram na última hora, Pier Guidi pressionou sabendo que teria que fazer uma ultrapassagem posteriormente, enquanto Nielsen entrou no modo de economia de combustível. Pier Guidi parou quando faltavam 12 minutos para o final, saindo com 11s de vantagem sobre seu companheiro de equipe.

LMGT3 vê outra vitória da Ferrari

#21 Vista AF Corse Ferrari 296 LMGT3: François Heriau, Simon Mann, Alessio Rovera Foto de: Andreas Beil

As honras da LMGT3 ficaram com a Ferrari 296 GT3 da AF Corse, compartilhada por Francois Heriau, Simon Mann e Alessio Rovera, apesar de uma penalidade no início da corrida.

Rovera terminou com 40s de vantagem sobre o Ford Mustang GT3 da Proton Competition de Dennis Olsen, Giammarco Levorato e Stefano Gattuso.

