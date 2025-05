Vencedor de corrida na Fórmula 1 e triunfante nas 24 Horas de Le Mans, o alemão Jochen Mass morreu aos 78 anos.

A morte do germânico foi anunciada em sua página do Instagram por sua família, mais de um mês depois de ser revelado que ele havia sofrido o que foi descrito como uma "emergência médica".

"Hoje lamentamos a perda de um marido, pai, avô e uma lenda das corridas", declarou a família.

"É com o coração pesado que compartilhamos a notícia de que Jochen Mass faleceu hoje devido a complicações decorrentes de um derrame que ele sofreu em fevereiro, no início deste ano".

"Obrigado a todos pelo incrível apoio que recebemos. Cada mensagem de positividade foi transmitida a ele, dando-lhe paz e conforto em seus últimos dias".

"Além de lamentar sua morte, também celebramos sua vida incrível. Uma vida que ele adorava compartilhar com todos vocês. Uma vida que ele viveu em sua plenitude absoluta".

"Ele está correndo com todos os seus amigos novamente."

O triunfo solo de Mass durante sua carreira de nove temporadas e 105 largadas na F1 ocorreu no GP da Espanha de 1975, no circuito de rua Montjuic Park, em Barcelona.

Ele havia retomado a liderança com seu McLaren-Cosworth M23 contra a Lotus de Jacky Ickx antes de a corrida ser cancelada após acidente em que quatro pessoas morreram - um espectador, um funcionário da pista e dois fotógrafos - depois que o Hill GP de Rolf Stommelen passou por cima das barreiras após uma falha na asa traseira.

Como a corrida foi interrompida antes que 60% da distância tivesse sido completada, apenas metade dos pontos foi concedida.

Jochen Mass, McLaren M23-Cosworth Foto de: Motorsport Images

Jochen conquistou mais sete pódios durante sua carreira, todos em sua passagem pela McLaren, que começou em 1974 e foi até o final de 1977.

No entanto, seus maiores sucessos vieram nas corridas de carros esportivos - primeiro com a Porsche, de quem fez parte a partir de 1976, e depois com a equipe Sauber-Mercedes.

Um dos pilares da equipe de fábrica da Porsche desde o início da era do Grupo C em 1982, ele venceu nove corridas do campeonato mundial de carros esportivos com o modelo 956/962 da fabricante alemã antes de se transferir para a Sauber em 1988.

Mass triunfou em mais 10 etapas do Mundial a bordo do Sauber C9 e do C11 com o emblema Mercedes da equipe em 1988-90, e conquistou os louros em Le Mans em 1989, quando foi parceiro de Manuel Reuter e Stanley Dickens.

Ele terminou em segundo lugar nos pontos em 1989, atrás de seu companheiro de equipe Jean-Louis Schlesser, no que era chamado de Campeonato Mundial de Protótipos Esportivos, depois de ser forçado a se retirar da rodada de abertura em Suzuka com um vírus que afetou sua visão.

Se Le Mans tivesse sido uma etapa do campeonato naquele ano, ele teria conquistado o título à frente de Schlesser.

Mass atuou como mentor e treinador de pilotos no programa de jovens pilotos da Mercedes no último de seus três anos na Sauber, pilotando em conjunto com Michael Schumacher, Karl Wendlinger e Heinz-Harald Frentzen.

Ele triunfou em Spa com Wendlinger e depois na Cidade do México com Schumacher.

Mass encerrou sua carreira com 32 vitórias em campeonatos mundiais de automobilismo esportivo com a Alfa Romeo, Porsche e Sauber-Mercedes, perdendo apenas para as 37 da lenda da resistência Jacky Ickx.

Equipe Sauber Mercedes #2, Mercedes-Benz C11: Jochen Mass, Karl Wendlinger Foto de: David Hutson / Motorsport Images

