Carregar reprodutor de áudio

O piloto brasileiro Pipo Derani está de volta ao FIA WEC (Campeonato Mundial de Endurance) e à equipe Glickenhaus Racing para a disputa das 6 Horas de Spa-Francorchamps, na Bélgica, neste sábado (7).

Atual campeão da IMSA, o piloto estará ao lado dos franceses Romain Dumas e Olivier Pla, a bordo do cockpit do #708 Glickenhaus 007LMH, que no ano passado conquistou um excelente quarto lugar nas 24 Horas de Le Mans.

Após sua estreia, em junho de 2021, em Portimão (POR), o projeto da Glickenhaus se tornou um dos favoritos dos fãs do FIA WEC. “É ótimo voltar a correr com a Glickenhaus Racing, depois de quase nove meses, desde a disputa em Le Mans”, lembrou Derani.

“Encontrei todos da equipe em Sebring e foi ótimo revê-los. Agora não vejo a hora de voltar a acelerar ao lado do Romain e do Olivier nesta pista incrível que é Spa”, continuou o brasileiro de 28 anos.

A primeira etapa deste ano aconteceu em Sebring, junto com as 12 Horas da IMSA. “Eles mostraram muita velocidade em Sebring e os dados coletados foram muito úteis. Claro que Spa traz um desafio diferente, mas creio que possamos manter nossa confiança e estarmos competitivos na Hypercar".

O brasileiro volta a correr em Spa após cinco temporadas, quando disputou a prova como piloto de fábrica da Ford pela equipe Chip Ganassi. Desde então, Derani se estabeleceu como um dos pilotos mais vitoriosos nos Estados Unidos, conquistando três vezes as 12 Horas de Sebring, vencendo em Petit Le Mans, Daytona, além da conquista do título da IMSA em 2021 com a sua atual equipe, a Whelen Engineering/Action Express.

Os treinos em Spa começam nesta quinta-feira (5). Na sexta (6), as atividades seguem com mais dois treinos livres e o classificatório, a partir das 13h20 (de Brasília). No sábado, a largada das 6 Horas de Spa acontecerá às 8 horas (de Brasília), com transmissão ao vivo pela Star+ e aplicativo FIA WEC.

Detalhes da Mercedes e solução anti-porpoising

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #176 – A ‘americanização’ da F1 vai contra o DNA da categoria?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: