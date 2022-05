WEC: Líder, André Negrão enfrenta Toyotas em Spa-Francorchamps

Carregar reprodutor de áudio

O Campeonato Mundial de Endurance (WEC) terá neste sábado (7) a disputa das 6 Horas de Spa-Francorchamps, marcada para o tradicional circuito belga. Depois da vitória nas 1000 Milhas de Sebring, André Negrão, companheiro de Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere na equipe Alpine, busca manter a liderança do campeonato após a estreia vitoriosa nos Estados Unidos.

Desde a vitória na abertura da temporada, o brasileiro integrou o time da equipe francesa nos testes coletivos da categoria, realizados no Autódromo Nacional de Monza, na Itália. O piloto brasileiro e a equipe francesa terão como missão tentar superar novamente os carros da equipe oficial Toyota, que são tecnologicamente mais avançados e possuem vantagens como consumir menos combustível. De acordo com Negrão, as atividades em Monza foram positivas e serviram como preparação não só para a passagem do WEC pela Bélgica, mas também para as 24 Horas de Le Mans, que será a terceira etapa, em junho.

“Ficamos satisfeitos com os testes. Uma das metas foi testar novas peças e fazer simulações. Agora vamos colocar tudo em prática em Spa, onde batalharemos para buscar uma nova vitória. O foco é tentar o título, mas cada ponto conquistado vale muito a pena o esforço. Sabemos que a Toyota é sempre muito forte, mas nosso objetivo é tentar manter nossa atual posição”, disse Negrão.

“O final de semana em Spa também é importante para, desde já, nos dar uma impressão de como serão as 24 Horas de Le Mans, a corrida mais importante do ano. São pistas com algumas características semelhantes, e um bom desempenho na Bélgica pode significar um bom caminho para a principal corrida do nosso campeonato”, completa o brasileiro da Alpine. Em 2021, Negrão e a equipe terminaram em terceiro lugar da classificação geral de Le Mans.

Os treinos serão abertos já na quinta-feira (5), com uma atividade livre. A sexta-feira contará com mais dois ensaios e a classificação que determinará as posições de largada. As 6 Horas de Spa-Francorchamps serão disputadas no sábado, a partir das 8h.

