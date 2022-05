WEC: Toyota vence em Spa; Negrão é 2º e mantém liderança

Carregar reprodutor de áudio

A Alpine segue na liderança do Campeonato Mundial de Endurance (WEC) após o brasileiro André Negrão e os franceses Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere terminarem as 6 Horas de Spa-Francorchamps na segunda posição.

A segunda etapa da temporada, disputada neste sábado (7), foi marcada pela chuva e por acidentes que causaram o acionamento da bandeira vermelha em três oportunidades durante a corrida. A corrida teve ainda uma importância especial por servir de teste para as 24 Horas de Le Mans, próxima corrida do calendário, considerada a prova de resistência mais importante do mundo.

A vitória ficou com o Toyota do argentino José María López, do inglês Mike Conway e do japonês Kamui Kobayashi, que tomaram a ponta da corrida após a primeira rodada de paradas nos boxes, ao superarem a Glickenhaus, terceira colocada entre os Hypercars, e que largou da pole position com o trio formado por Pipo Derani e os franceses Olivier Pla e Romain Dumas, que finalizou em nono lugar. O outro Toyota, este de Sébastien Buemi (França), Ryo Hirakawa (Japão) e Brendon Hartley (Nova Zelândia), abandonou a disputa ainda na segunda hora de corrida.

Após duas etapas, o trio da Alpine segue na liderança com 58 pontos. Além do segundo lugar de hoje, a equipe francesa também conquistou a vitória na etapa de abertura, disputada no mês de março, em Sebring. O segundo lugar na classificação pertence a Glickenhaus, com 39 pontos. O trio do Toyota número 8 aparece em terceiro com 27 pontos, dois a mais em relação ao Toyota #7, que soma 25.

“Foi uma corrida muito difícil por conta da forte chuva e dos acidentes, que fizeram com que tivéssemos apenas a metade do tempo de prova em bandeira verde. Mas seguimos com um ritmo forte para conquistar esta segunda posição, que é importante para a sequência do campeonato”, disse Negrão, logo após o encerramento das 6 Horas de Spa-Francorchamps.

O outro brasileiro da prova, Felipe Nasr, juntamente com Dane Cameron e Emmanuel Collard, terminou na quarta colocação na classe LMP2.

Resultado

