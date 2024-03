WEC: Coletiva ‘apresenta’ 6 Horas de São Paulo

A Praça das Artes sediou a coletiva de imprensa especial do Campeonato Mundial de Endurance da FIA hoje (segunda-feira, 25 de março), antes das tão esperadas 6 Horas de São Paulo (14 de julho).

O evento, que pronuncia o grandioso retorno à pista de Interlagos após uma década de espera, reuniu mais de 200 espectadores, entre eles, o Prefeito Ricardo Nunes, os pilotos Augusto Farfus (Team WRT) e Nicolas Costa (United Autosports), além de uma notável presença de autoridades, empresários e figuras do entretenimento.

Orquestrada pelo ex-piloto de F1 Tarso Marques e pela apresentadora de TV Fernanda Faveron, a coletiva se desdobrou em uma série de espaços distintos na Praça das Artes, incluindo uma área aberta ao público. Neste espaço, foi oferecida uma transmissão simultânea do evento, permitindo que passantes se engajassem com a programação, que incluía desde exibições cinematográficas relacionadas ao automobilismo até a oportunidade de experimentar um simulador de corrida. O momento permitiu uma interação íntima entre pilotos e fãs, antecipando a emoção que tomará conta de Interlagos.

Reafirmando o compromisso da cidade com o WEC por no mínimo cinco anos, o prefeito Nunes expressou seu entusiasmo com o retorno das corridas de endurance a São Paulo. O presidente da ACO, Pierre Fillon, invocou o espírito e a história das 24 Horas de Le Mans, enquanto o CEO do FIA WEC, Frederic Lequien, destacou a colaboração com instituições culturais locais, como a Fundação do Theatro Municipal que inclui a Orquestra Experimental de Repertório e a Escola de Dança de São Paulo.

Essas instituições pretendem elevar a cerimônia de abertura das 6 Horas de São Paulo com apresentações que incluem orquestra experimental, coro e balé, como demonstrado durante a abertura da coletiva de imprensa.

Num aceno à sustentabilidade, Frederic Lequien revelou o troféu deste ano para a Rolex 6 Horas de São Paulo - um esforço criativo do renomado artista de rua brasileiro, Mundano. O troféu foi elaborado exclusivamente a partir de resíduos coletados pela cidade. Esta iniciativa não só enfatiza a inovação e a criatividade envolvidas, mas também estabelece um compromisso ambiental para as futuras edições da prova, onde serão criados troféus a partir dos resíduos gerados no evento do ano anterior.

A 6 Horas de São Paulo promete ser mais que uma competição automotiva; está prestes a transformar-se num verdadeiro festival cultural e desportivo. Com fan zone repleto de diversão para todas as idades e show exclusivo do famoso cantor Michel Teló, o evento transcende a velocidade para se tornar uma celebração da cultura brasileira.

A experiência será enriquecida por atrações como a roda gigante de Le Mans, áreas de jogos, uma praça de alimentação diversificada e uma exposição de carros antigos. Todos esses elementos ajudarão a garantir que a MaisBrasil, organizadora do evento, proporcione uma experiência imersiva e inesquecível para os entusiastas do automobilismo e da cultura.

Ricardo Nunes, Prefeito de São Paulo: “A cidade de São Paulo se consolida como capital do automobilismo com a realização da Rolex 6 Horas de São Paulo, com carros e pilotos que participam da mais tradicional prova do circuito mundial. Nossa cidade entra no cenário como um dos mais importantes polos de esporte a motor do mundo. A nossa infraestrutura faz com que a cidade passe ser a única a sediar as três principais categorias homologadas pela Federação Internacional de Automobilismo (FIA), com a Fórmula 1, Fórmula E e Le Mans. O FIA WEC é transmitido para quase 200 países, apresentando ao mundo a capacidade de organização de São Paulo nos maiores eventos internacionais, atraindo turistas e investidores, além de gerar milhares de empregos diretos e indiretos, dinamizando ainda mais a economia paulistana, com a geração de divisas importantes para o Brasil.”

Pierre Fillon, presidente da ACO: “Estou muito feliz em comemorar o retorno do Campeonato Mundial de Endurance da FIA ao Brasil. Interlagos é um importante palco do automobilismo e voltaremos ao exigente circuito dez anos depois da última corrida do campeonato aqui. Da última vez, havia 26 carros no grid, nove deles na primeira categoria. Este ano, 37 carros arrancam. Dezenove na classe superior – Hipercars. Os números falam por si. Nossa disciplina é cada vez mais popular. Estamos vivenciando uma era de ouro como nunca vimos. Meus sinceros agradecimentos ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e a todos que contribuíram para nosso retorno aqui. Estamos ansiosos pelo dia 14 de julho e convidamos nossos muitos fãs brasileiros a se juntarem a nós no que promete ser outra corrida excelente.”

Frederic Lequien, CEO da FIA WEC: “Em primeiro lugar, quero agradecer sinceramente a Ricardo Nunes, prefeito da cidade, por sua ajuda em trazer o WEC de volta a São Paulo - marcando uma década desde que o campeonato foi último no Brasil. Nosso campeonato está mais forte do que nunca, com 14 dos fabricantes mais icônicos do mundo batalhando nas pistas e estamos muito entusiasmados em trazer o espírito de Le Mans de volta a São Paulo. A Rolex 6 Horas de São Paulo deste ano serão um evento verdadeiramente inesquecível”.

Gustavo Pires, presidente da SP Turis: “Trata-se de uma das provas mais charmosas do mundo, que mescla a raiz e todo o glamour do automobilismo, com capacidade de mobilizar e atrair os amantes dos esportes a motor. Com a WEC a cidade de São Paulo se diferencia mundialmente como a única a ter as três principais categorias da FIA".

Carlos Col, Presidente da MaisBrasil: “Nossa principal missão como promotor local é devolver Interlagos ao público, onde ninguém ficará confinado a uma arquibancada, podendo circular pelo circuito e ter uma experiência completa em um evento de automobilismo. A fan zone no coração de Interlagos atenderá a todos os públicos, tornando-se um evento para toda a família”.

Augusto Farfus, piloto do Team WRT (BMW): “Foi um prazer participar da coletiva de imprensa de hoje e ouvir sobre todo o entretenimento planejado para a corrida deste ano em Interlagos. Estou muito animado para correr no meu país e não consigo pensar em melhor momento para o campeonato retornar a São Paulo, considerando que o WEC tem um dos grids mais fortes do automobilismo mundial. Tenho muitas lembranças incríveis de corridas em Interlagos; a primeira vez que competi lá foi em 1992 e espero que este ano eu possa dar um grande espetáculo para os fãs locais que assistem e mostram seu apoio".

Nicolas Costa, piloto da United Motorsports (McLaren): "Os planos para o retorno do WEC a São Paulo e todo o entretenimento planejado que foi discutido durante a coletiva de imprensa parecem muito empolgantes. É claro que muito trabalho duro está sendo feito nos bastidores para proporcionar aos fãs um espetáculo extraordinário, tanto dentro quanto fora da pista. Estou orgulhoso de dirigir um McLaren pela minha equipe, a United Autosports, na corrida da minha casa - com este ano marcando 30 anos desde o falecimento da lenda que foi Ayrton Senna, será muito especial correr em Interlagos diante dos fãs locais. Mal posso esperar e espero ver muitos de vocês em Interlagos em julho!"

Mundano, criador do troféu da 6 Horas de São Paulo: “Para mim foi um grande presente receber esse convite de criar um troféu usando resíduos urbanos. Eu, que estou envolvido na agenda das catadoras e catadores há mais de 17 anos e aprendi tanto sobre a importância desses profissionais para a sociedade, fico muito feliz em ver esse exemplo da WEC. Foi realmente um desafio toda a criação desse troféu, desde a escolha em trabalhar com o cimento para representar nossa cidade que é tão cinza e que eu, como grafiteiro, tento colorir há décadas, até a presença do plástico como ponto principal da obra, trazendo uma visão de beleza para esse material que muita gente enxerga como um problema. Na verdade, o problema é a maneira como o usamos”.