André Negrão anunciou nesta terça-feira (31) a renovação de seu contrato com a Alpine Renault, equipe com a qual sagrou-se vice-campeão mundial de Endurance na temporada 2022, correndo na categoria principal, a Hypercar. Em 2023, ele acompanhará a Alpine em seu retorno à competitiva LMP2, divisão na qual André se sagrou campeão na temporada 2018-2019 após vencer por duas vezes as tradicionais 24 Horas de Le Mans.

O brasileiro já está na Europa, onde participa dos primeiros testes nesta semana, nos dias 1, 2 e 3 de fevereiro, na pista de Portimão, em Portugal. Será o primeiro contato de André com a nova versão do modelo A470, derivado do também francês Oreca 07 – modelo usado por todas as equipes no campeonato.

Dentro da Alpine, André terá agora como companheiros o jovem britânico Olli Caldwell – que até o último ano atuou na Fórmula 2 – e o mexicano Memo Rojas, veterano de provas de Endurance, com três títulos nas 24 Horas de Daytona e bicampeão da European Le Mans Series.

Projeto do novo carro

Apesar da mudança de divisão, Negrão também deve trabalhar junto com a Alpine para o retorno da equipe em 2024 à categoria Hypercar, que neste ano recebe nomes como Ferrari e Porsche.

“A Alpine está em um ano de transição, voltamos para a LMP2 porque nosso LMP1 já tinha oito anos de uso e não podia mais correr na categoria Hypercar”, explicou Negrão. “Por isso vamos correr na LMP2 e ao mesmo tempo fazer o desenvolvimento do nosso Hypercar para 2024.”

Negrão acha que a adaptação aos pneus Goodyear será o grande desafio para 2023. O brasileiro jamais correu com o composto, e na categoria Hypercar utilizava pneus Michelin. Além disso, por já ter sido campeão, o brasileiro sabe que a categoria é uma das mais competitivas do WEC pela paridade de equipamentos.

“Com certeza vai ser um ano muito difícil, porque temos muitas equipes boas esses dentro do campeonato e com pilotos muito bons também”, disse. “A temporada será acirrada. Temos a questão da mudança de pneus também, mas não acho que vai ser um problema. Claro, vamos ter um pouco de desvantagem inicialmente por não conhecer direito os pneus, mas por isso faremos alguns treinos antes da primeira corrida em Sebring.”

MUNDIAL DE ENDURANCE: TEMPORADA 2023

17/03 - Sebring - EUA - 1000 milhas

16/04 - Portimão - Portugal - 6 horas

29/04 - Spa-Francorchamps - Bélgica - 6 horas

11/06 - Le Mans - França - 24 horas

09/07 - Monza - Itália - 6 horas

10/09 - Fuji - Japão - 6 horas

04/11 - Sakhir - Bahrein - 8 horas

EQUIPE ALPINE RENAULT ELF TEAM

Pilotos

André Negrão, 30 anos, Brasil

Olli Caldwell, 20 anos, Inglaterra

Memo Rojas, 41 anos, México

CARRO

ALPINE A470

Chassi: Oreca 07 (França), fibra de carbono

Motor: Gibson GK-428 (Inglaterra), 4,2 litros, V8 naturalmente aspirado, gasolina, 603cv

Eletrônica: Cosworth (Inglaterra)

Câmbio: Xtrac Transmission (Inglaterra), 6 velocidades

Tanque: 75 litros, padrão FIA FT3

