Pietro Fittipaldi encara maratona no WEC e IMSA em Sebring

O lugar que todo piloto gosta de estar é dentro do carro. E Pietro Fittipaldi terá a oportunidade de passar muito tempo pilotando neste final de semana, no circuito de Sebring, nos Estados Unidos. O brasileiro terá dois desafios de endurance, já que disputará a etapa de abertura do WEC, em uma prova de mil milhas ou oito horas de duração na sexta-feira. No dia seguinte, será a vez de alinhar para as 12 Horas de Sebring, segunda etapa da IMSA.

Pelo campeonato mundial, que terá a abertura das suas atividades na quarta-feira, Pietro defenderá a JOTA, equipe campeã do mundo na classe LMP2. Seus companheiros de equipe serão os dinamarqueses Oliver Rasmussen e David Heinemeier-Hansson, este último, com quem o brasileiro correu em 2022 no European Le Mans Series (ELMS).

Já pela categoria americana, o brasileiro fará sua segunda participação na temporada 2023. Depois de terminar as 24 Horas de Daytona na sexta colocação entre os competidores da classe LMP2, Pietro parte para mais uma corrida das mais tradicionais com a equipe Rick Ware, onde terá como companheiros Eric Lux e Devlin DeFrancesco.

“Será um dos finais de semanas mais intensos da minha vida, mas estou empolgado”, disse Pietro. “Se considerarmos apenas as corridas, serão 20 horas preocupado apenas com pilotagem e estratégia para conseguir os melhores resultados possíveis. Sebring é uma das pistas mais importantes para o automobilismo mundial e mal vejo a hora para começar essa maratona, buscando bons resultados”, comentou.

A programação será aberta ainda na quarta-feira (15), com as primeiras atividades do WEC. A quinta-feira contará com a classificação do Mundial de Endurance, além do início dos treinos da IMSA, que terá sua definição de grid na sexta-feira pela manhã, enquanto o WEC fará sua etapa de abertura a partir das 13h. Já no sábado, às 11h10, terá largada às 12 Horas de Sebring, pela IMSA.

Confira a programação em Sebring para o final de semana (horários de Brasília):

Quarta-feira, 15 de março

11h55 - WEC - treino livre 1

15h35 - WEC - treino livre 2

Quinta-Feira, 16 de março

11h10 - IMSA - treino livre 1

12h55 - WEC - treino livre 3

16h50 - IMSA - treino livre 2

19h55 - WEC - classificação LMP2

20h45 - IMSA - treino livre 3

Sexta-feira, 5 de março

9h55 - IMSA - treino livre 4

10h15 - IMSA - classificação

13h00 - WEC - 1000 Milhas de Sebring

Sábado, 6 de março

9h - IMSA - warm up

11h10 - IMSA - 12 Horas de Sebring

